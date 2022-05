Don Matteo è una delle fiction più longeve della a televisione italiana. Giunta alla tredicesima stagione, la Serie TV con protagonista il prete-detective ha sempre appassionato il pubblico e nonostante l'uscita di scena di Terence Hill, si è confermata campione di ascolti. Ma Don Matteo con protagonista Raoul Bova continuerà ad allietare le serate del pubblico a casa? A parlare è Mario Ruggeri, supervisore della sceneggiatura, che ha confermato con un'intervista a Fanpage che la nuova stagione ci sarà e che potrebbe arrivare in tv nel 2024.

Don Matteo: Raul Bova convince il pubblico

Don Matteo, con la messa in onda di tredici stagioni, si è meritato un posto in prima classe nel cuore del pubblico italiano. La fiction va in onda dal 2000 e molti telespettatori sono cresciuti con le indagini del parroco, le partite a scacchi tra Cecchini e il prete, i simpatici battibecchi fra il capitano e il maresciallo. Terence Hill ha interpretato per anni il ruolo del prete buono e carismatico, salvo poi voler appendere la veste sacrale "al chiodo". L'attore veneziano, difatti, aveva dichiarato di non reggere più i ritmi serrati delle riprese della lunga serialità. Con grande dispiacere suo e del pubblico, Girotti ha lasciato il testimone a Raoul Bova, il quale ha saputo onorare il lavoro del suo precedessore.

L'attore romano, infatti, ha avuto l'onore e l'onere di sostituire un personaggio molto amato, al quale il pubblico era abituato e affezionato. Tuttavia gli ascolti della tredicesima stagione parlano da sé e, nonostante il passaggio di testimone, Don Matteo si conferma tra le fiction più seguite della stagione.

Don Matteo, Ruggeri: 'I nuovi episodi in onda nel 2024'

Don Massimo ha convinto il pubblico a casa, ridando vita a Don Matteo anche senza Terence Hill. La tredicesima stagione è terminata con la scoperta del nome di battesimo del nuovo parroco: Matteo, così chiamato dai genitori in onore del suo precedessore. I fan iniziano a chiedersi se ci sarà una nuova stagione, o se la fortunata fiction terminerà qui.

La conferma riguardo la realizzazione dei nuovi episodi arriva da Mario Ruggeri, supervisore della sceneggiatura. In un'intervista ha dichiarato che la quattordicesima stagione ci sarà, anche se non hanno ancora iniziato la stesura della sceneggiatura: "Aspettiamo gli ultimi dati degli ascolti e poi abbiamo un tempo di riflessione di sei mesi. Nel frattempo curiamo anche altri progetti".

Ruggieri ha anche parlato della messa in onda e delle riprese: "Immagino che andrà in onda nel 2024. Torneremo sul set a marzo del 2023". Per quanto riguarda, invece, la presenza di Maria Chiara Giannetta ha precisato: "Sarà protagonista della nuova stagione di Blanca, bisogna sempre fare i conti con la realtà. Non so se ci sarà, ma spero di sì".