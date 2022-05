Il 26 maggio negli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della 18esima stagione di Grey's Anatomy, il medical drama di culto. Si tratta di un traguardo importante: è infatti il 400° episodio di una delle serie più seguite di sempre. Nel finale di stagione tornano i "Japril", Meredith rimette in discussione il suo trasferimento in Minnesota, i segreti di Owen sono tornati a perseguitarlo e il destino del programma di residenza è stato deciso. E questo è solo l'inizio.

Out for Blood, l'inizio della fine

Out for Blood, il nome dell'ultima puntata dell 18° stagione di Grey's Anatomy, inizia con Ellis Grey che appare in sogno a Meredith e le dice di non andare al Grey's Sloan.

Più tardi, Meredith e Zola iniziano a cercare una casa in Minnesota, in vista del loro trasferimento.

Jo arriva al lavoro e confessa a Link di aver passato la notte con Todd per la prima volta, e che Todd le ha detto di amarla, sentimento chiaramente non ricambiato da Jo. Maggie invece desidera poter restare tutto il giorno a letto con Winston ma con il consiglio di accreditamento in arrivo non è possibile.

Owen è in crisi: un uomo di nome John porta in ospedale la moglie Rosie (Marine molto malato) chiedendo a Owen di aiutarlo. John tuttavia ricatta Owen chiedendo di aiutare sua moglie a morire praticandole l'eutanasia: se non lo farà John promette a Owen di raccontare pubblicamente quello che ha fatto con Noah e con altri pazienti.

A questo punto Owen confida a Teddy ciò che John gli aveva richiesto, e lei insiste per trovare un modo diverso per aiutare Rosie. La soluzione più semplice è quella di trasferire la coppia a Washington e aiutarli a coprire i costi dell'eutanasia. John sa che Owen è un veterano di guerra e inizia a parlare di onore: "Mia moglie sta morendo", grida John "non ha intenzione di trasferirsi e compilare i documenti".

Per la carenza di sangue Bailey riunisce la squadra del Grey Sloan per incoraggiare le donazioni. Solo Levi non viene convocato visto che le donazioni di sangue non sono consentite a omosessuali sessualmente attivi negli ultimi tre mesi. Più avanti Levi la pregherà di accettare il "suo sessualmente attivo sangue gay" ma Bailey, nonostante sia consapevole della ridicola regola, è costretta a rifiutare.

Nel frattempo, per via di un grosso incidente, Ben arriva in ospedale con 37 unità di sangue, non necessarie per mantenere il reparto che si occupa aperto. Infine Owen viene scoperto da Bailey mentre ruba alcuni medicinali.

Colpi di scena della 400esima puntata

Nella 400 puntata di Grey's Anatomy i colpi di scena sono moltissimi.

Nick chiede un consulto a Meredith sul caso di Cora: lei suggerisce di eseguire una duodenocefalopancresectomia, un'operazione che prevede l'espertazione di una parte del pancreas. Nonostante l'opinione contraria di Richard, Cora, non avendo altre possibilità, accetta l'opzione di Meredith.

Kristen corre urlando per i corridoi che Simon, suo marito, sta facendo fatica a respirare: nonostante Simon fosse contrario ad essere intubato, dopo aver perso conoscenza, la moglie ordina ai medici di farlo.

Intanto Maggie e Winston combattono contro il tempo per tenere in vita Simon almeno fino al parto di Kristen.

Simon resiste, si riprende e rivela a Kristen che aveva il nome giusto per il bambino: Jamal. All'improvviso Kristen inizia a sentire forti dolori addominali che potrebbero essere contrazioni ed inizia a perdere molto sangue. Simon insiste nel voler donare il suo sangue a Kristen: "Sono un uomo morto, salva loro, per favore" dice Simon. Winston arriva al volo con il sangue per Kristen che partorisce, poi, Winston corre con il bambino da Simon che, pur per breve tempo, riesce a conosce suo figlio.

Le coppie vanno e vengono

Maggie e Amelia intanto parlano delle loro vite durante la donazione del sangue: Amelia lamenta la rottura con Kai e Maggie si rende conto di non sapere tante cose sul conto di suo marito.

Successivamente Maggie e Winston discutono e lei confessa di non conoscere abbastanza il marito e che nonostante lo ami davvero, crede che si siano sposati troppo in fretta. Winston confessa a Maggie di non aver detto "ti amo" a nessuno prima di lei.

Tra Jo e Link sta per nascere qualcosa, lei chiede a Link di guardare il film Encanto insieme ai bambini. In ascensore rinasce l'amore tra Jackson e April che tornano di nuovo insieme. Anche Amelia e Kai confessano che la loro storia non è finita completamente.

Intanto la puntata prosegue e Jackson elogia Catherin, sua madre, facendola ridere davanti a April e Harriet. Successivamente Jackson cerca di convincere Jamarah a continuare il programma nell'ospedale.

Bailey e Richard mostrano a Jamarah che i cambiamenti da lei proposto sono stati realizzati.

Grey, il Minnesota e la 19esima stagione

Nel frattempo l'intervento su Cora sta andando male e Meredith consiglia di fermarsi. C'è bisogno di sangue per continuare con l'operazione, ma il sangue non si trova. Richard, che ultimamente non perde un attimo per litigare con Meredith, la accusa di aver ucciso il paziente e di violare il programma. Da sola con Nick, Meredith ammette che sua madre le aveva detto di non andare in ospedale quel giorno.

Amelia riferisce con gioia a Richard e Catherine che sta rispondendo bene al trattamento contro il cancro. Levi si promette di combattere contro il divieto dei gay sessualmente attivi di donare sangue e Miranda Bailey giura di aiutarlo.

Quando Bailey torna in ufficio, Jamarah la sta aspettando. Bailey ammette che Owen e Teddy si sono dimessi e che Meredith se ne sta andando. A questo punto Jamarah definisce l'ospedale una famiglia problematica e chiude il programma, sfidando Miranda a ricominciare tutto da capo.

La puntata si avvia verso la conclusione: Teddy e Owen sono saliti su un volo, senza destinazione, con Leo e Allison. Jackson si avvicina a Meredith chiedendole di restare, il suo articolo sceintifico è andato molto bene e la sua reputazione potrebbe aiutare l'ospedale a ripartire. Miranda Bailey, molto stanca, si avvicina a Meredith e le lascia le chiavi dell'ufficio in mano, lasciando senza preavviso il Grey Sloan.

Sorpreso e preso dalla disperazione, Jackson offre la posizione di capo ad interim e un aumento immediato a Meredith: lei ha solo una notte per pensarci. Nell'ufficio del capo - ora di Meredith - Grey dice al suo ragazzo di tornare in Minnesota. Lui questa volta decide di farlo, lei cerca di rincorrerlo ma è troppo tardi.