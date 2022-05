Dopo settimane di "ma", "forse", "dobbiamo chiarirci", Ida e Riccardo sembra siano arrivati ad una conclusione. Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 27 maggio, il cavaliere ha ammesso di non provare più amore nei confronti dell'ex fidanzata, perlomeno non un trasporto così forte da fargli superare litigi e scontri. Sentendo le parole del pugliese, la dama ha lasciato lo studio in preda alla rabbia e allo sconforto: Maria De Filippi ha spiegato che Platano ci aveva creduto veramente in un ritorno di fiamma dopo la proposta di uscire a cena.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D Over

Si è da poco conclusa la messa in onda di una delle ultime puntate stagionali di U&D. L'edizione 2021/2022 del format Mediaset terminerà mercoledì 1° giugno, quindi quelli ai quali il pubblico sta assistendo, sono gli appuntamenti finali prima dell'inizio delle vacanze d'estate.

Da lunedì scorso, però, non si parla d'altro che di Ida e Riccardo: nel giro di pochi giorni, i due hanno regalato tanti colpi di scena ai telespettatori, da un ballo romantico alle lacrime ascoltando una canzone, fino ad arrivare alla rottura definitiva dopo una cena.

Le puntate che sono state trasmesse il 26 e il 27 maggio, sono state quasi interamente dedicate all'aggiornamento su come sono andate le cose tra Platano e Guarnieri lontano dai riflettori, ovvero, la sera che sono usciti insieme per cercare di capire se c'è un futuro per il loro rapporto.

La dichiarazione del protagonista di U&D

Dopo aver litigato per molto tempo sul bacio che Riccardo si è rifiutato di dare ad Ida al termine della cena, i due protagonisti del Trono Over sono stati aiutati da Maria De Filippi nell'analizzare il loro legame, soprattutto il sentimento che sembra unirli ancora oggi.

Non riuscendo a comprendere le reali volontà di Guarnieri, ad un certo punto la presentatrice di U&D gli ha chiesto se ama ancora Platano e se quello che prova attualmente è così forte da superare incomprensioni e divergenze caratteriali.

Dopo un lungo tentennamento, il pugliese ha ammesso: "Io non sono più innamorato di lei, non come prima. Se in passato facevo chilometri pur di vederla, oggi non lo farei".

Ascoltando queste parole, la dama di Brescia ha realizzato che l'amore che nutre nei confronti dell'ex non è ricambiato, così ha preferito lasciare lo studio.

Ida ha reagito male alla dichiarazione di Riccardo, tant'è che è rimasta dietro le quinte per parecchio e ha scelto di non sentire più nulla della chiacchierata che il cavaliere stava facendo con la padrona di casa.

Un nuovo spasimante per Gemma a U&D

Sempre spinto da Maria De Filippi, Riccardo ha confermato che l'amore che provava per Ida è andato man mano diminuendo e che negli ultimi due anni ha accettato la realtà che non sono fatti per stare insieme.

"Succede, non è colpa di nessuno. Diventi colpevole nel momento in cui non glielo dici e lei pensa che l'uscita a cena sia un'apertura al ritorno di fiamma che tu non vuoi", ha commentato la conduttrice di U&D.

Le anticipazioni delle ultime puntate prima della pausa estiva, fanno sapere che i due ex non si sono più riavvicinati e che il loro tira e molla è finito, almeno per i prossimi tre mesi.

Oggi, però, in studio si è parlato anche di Gemma Galgani che, dopo aver vissuto settimane da "comparsa", è stata chiamata a centro studio per conoscere un signore che ha scritto alla redazione appositamente per lei. La torinese è apparsa contenta di questa nuova frequentazione, tant'è che ha scherzato con Tina Cipollari sull'aspetto da investigatore privato che ha sfoggiato il suo corteggiatore sin dai primi momenti davanti alle telecamere.