Nuovo appuntamento con le novità su Don Matteo, la popolare fiction della rete ammiraglia Rai con protagonista gli attori Raoul Bova e Nino Frassica. Gli spoiler della nuova puntata, trasmessa giovedì 19 maggio sui teleschermi di Rai 1 annunciano che la relazione tra il pm Marco Nardi e Valentina entrerà in crisi. Nino Cecchini, invece, penserà di avere cattiva fortuna.

Don Matteo, anticipazioni 19 maggio: divampa una crisi tra Marco e Valentina

Le anticipazioni di Don Matteo, riguardanti la settima puntata in programma giovedì 19 maggio anziché il 12 maggio per permettere la messa in onda dell'Eurovision Song Contest annunciano inediti colpi di scena.

Nell'episodio della serata dal titolo "Le colpe degli altri", Marco (Maurizio Lastrico) e Valentina decideranno di non nascondersi più. La notizia arriverà alle orecchie di Anna, interpretata dall'attrice Maria Chiara Giannetta. A tal proposito, Valentina apparirà entusiasta, tanto da coinvolgere il fidanzato in uscite e attività. Per questo motivo, i due trascorreranno tantissimo tempo insieme che però evidenzierà la forte differenza d'età tra di loro. Il Pm Nardi, infatti, non riuscirà a sostenere i ritmi di Valentina e per questo tra di loro inizierà a divampare una crisi. Per questo motivo, l'uomo apparirà così demoralizzato da arrivare a chiedere aiuto all'amica Anna, che tuttavia potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Il maresciallo Nino Cecchini crede di portare sfortuna

Nella settima puntata di Don Matteo trasmessa il 19 maggio dalle ore 21:30 in prima visione su Rai 1, Anna riceverà una bellissima notizia. Il colonnello Lucio Valente, infatti, farà una proposta alla capitana del commissariato di Spoleto, capace di rivoluzionare la sua esistenza.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su uno dei protagonisti più amati della Serie TV, il maresciallo Nino Cecchini, interpretato dall'attore Nino Frassica. Purtroppo l'uomo crederà di portare sfortuna, tanto da iniziare ad accusare un senso di angoscia ogni volta che incontrerà qualcuno.

Riassunto puntata precedente

Nella sesta puntata della fiction, Don Massimo è entrato in crisi in quanto ha faticato non poco ad entrare nel cuore degli abitanti Spoleto, che hanno addirittura intavolato una petizione per mandarlo via.

Il maresciallo Cecchini, invece, ha scoperto che Valentina frequenta un uomo più grande. Per questa ragione, la ragazza ha cercato di negare la frequentazione con Marco.

La serie tv con protagonista l'attore Raoul Bova è in onda ogni giovedì sui teleschermi di Rai 1 e in streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma gratuita di "RaiPlay".