Gianmarco Onestini non ha digerito il voto "zero" ricevuto da Soleil Sorge nella finale de La Pupa e il Secchione. L'ex concorrente del Reality Show, in un video su Instagram, si è detto sicuro che la giurata sia una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere obiettività quando svolge una funzione come giudice

L'accaduto

Durante la finale de La Pupa e il Secchione, i concorrenti si sono esibiti in varie prove. In una di essere, la coppia formata da Gianmarco Onestini e Mila Suarez ha portato in scena la vita "poco agiata" della modella marocchina, poi hanno concluso con un ballo.

Al momento dei giudizi dei vari giurati Federico Fashion Style ha assegnato un voto di 9 e Antonella Elia un voto di 10, Soleil Sorge ha invece dato "zero". Incalzata da Barbara d'Urso sul motivo di questo giudizio, la giurata ha spiegato di non avere gradito il ballo alla fine della prova.

Lo sfogo dell'ex concorrente

Il giorno seguente la finale de La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini si è tolto qualche qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, il giovane ha punzecchiato "quel giudice" (riferendosi a Soleil) che gli ha dato un "voto zero", affermando: "Zero professionalità e incapacità di svolgere il suo ruolo. Ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere obiettività quando svolge una funzione come giudice".

Inoltre, l'ex concorrente de La Pupa e il Secchione ha ringraziato tutti i suoi follower che gli hanno inviato dei messaggi di appoggio.

Le parole di Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge pic.twitter.com/XSnWEDr1lm — disagiotv (@disagio_tv) May 5, 2022

I motivi dell'astio tra Soleil e Gianmarco

Tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini da anni ci sono rapporti non proprio positivi.

Tutto è cominciato nel 2017, quando il fratello di lui, Luca Onestini, a Uomini e Donne era uscito dal dating show con Soleil.

La loro storia, però, è durata solamente quattro mesi per via di un tradimento della giovane Sorge. A rendere pubblico il "misfatto" fu proprio Gianmarco Onestini: entrato al GFVip 2, infatti, aveva messo al corrente il fratello del tradimento di Soleil.

Da quel momento i rapporti tra Gianmarco e Soleil si sono raffreddati.

Antonella Elia difende Mila e Gianmarco

Nel corso della finale de La Pupa e il Secchione, la coppia di Gianmarco e Mila è stata difesa da Antonella Elia. Secondo la showgirl, Soleil Sorge avrebbe sbagliato nel dare "zero" a una coppia che ha portato in scena un'esibizione. Secondo Elia, la collega avrebbe dimostrato di essere una persona arrogante.

Al termine del reality show, la coppia Gianmarco-Mila si è vista "rubare" lo scettro di vincitrice del reality show proprio per lo zero ricevuto da Soleil Sorge. Il programma infatti, è stato vinto per una manciata di voti dalla coppia formata da Maria Laura De Vitis e da Edoardo.