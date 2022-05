Si avvicina sempre più la finale di Amici di Maria De Filippi i principali siti di scommesse danno come favorito per la vittoria finale Luigi Strangis, il quale pare avere qualche possibilità in più rispetto al collega Alex.

Poco più indietro, secondo i bookmakers, ci sarebbe Sissi. Non sembrano esserci grosse possibilità di vittoria invece per Albe e per Serena, mentre Michele, secondo i pronostici, potrebbe aggiudicarsi la vittoria nella categoria danza.

Alex e Luigi si contendono la vittoria finale ad Amici: le quote di Sisal

Manca poco alla conclusione di questa edizione di Amici.

Domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finalissima del talent di Maria De Filippi, iniziato a settembre 2021. La serata andrà in onda in diretta, a differenza di quanto accaduto nelle precedenti puntate del serale, le quali venivano registrate alcuni giorni prima della messa in onda. Sarà il televoto a decretare il vincitore assoluto di questa edizione.

In attesa della finale, in rete alcuni del telespettatori del programma si stanno chiedendo chi si porterà a casa la vittoria. A dare alcuni spunti interessanti in questo senso sono i vari bookmakers, tra cui Sisal.

Sul sito in questione compaiono le quote che danno, al momento, Alex e Luigi favoriti rispetto agli altri allievi della scuola: sarebbero loro due a contendersi la vittoria di questa edizione di Amici.

Nel dettaglio, le quote (riferite al pomeriggio di questo martedì 10 maggio) dicono che Luigi è quotato a 2.00, mentre Alex a 2.75.

Vincitore Amici: Albe e Serena avrebbero poche possibilità secondo i pronostici

A quanto pare sia Luigi che Alex sono molto apprezzati dal pubblico, visto che hanno dimostrato in questi mesi di sapersi destreggiare bene in tutte le prove, situazione che ha permesso loro di entrare nel cuore di molti telespettatori.

Poco più indietro nei pronostici vi è la cantante Sissi, quotata a 3.75. Molto più indietro (e quindi teoricamente con scarse possibilità di vincere) ci sono Albe e Serena quotati a 50.00. Da non dimenticare Michele, allievo di Alessandra Celentano, che pare il favorito nella sezione danza.

Comunque sia, a prescindere da chi sarà vincitore assoluto di questa edizione di Amici, resta il fatto che il talent di Maria De Filippi rimarrà per tutti e sei i finalisti un gran bel trampolino di lancio per il prosieguo della propria carriera artistica.