La serie televisiva Brave and Beautiful, che vede come protagonisti assoluti Kivanc Tatlitug e Tuba Buyukustun, prosegue la sua messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler degli episodi in programmazione dal 16 al 20 maggio 2022 raccontano che Cesur Alemdaroğlu, a seguito del decesso di Salih, farà i conti con la giustizia, finendo dietro le sbarre. Tahsin Korludağ, invece, quando si troverà faccia a faccia con l’ex marito di sua figlia Suhan si sentirà male.

Anticipazioni Brave and Beautiful, al 20 maggio: i Korludag sottoposti a un interrogatorio

Nelle puntate che i telespettatori di Canale 5 seguiranno da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, i Korludag, a seguito della morte di Salih, verranno sottoposti a un interrogatorio. Cesur non appena saprà di poter essere arrestato, vorrà far perdere le sue tracce. Ad aiutare il procuratore a catturare l’uomo sarà Suhan con la complicità di Rifat. Nel contempo Riza chiederà a Tahsin di cedergli l’hotel o confesserà che è stato lui a uccidere Salih. Cesur si ricorderà che nell’istante in cui è stato ritrovato il corpo senza vita di Salih, sul suo furgone sotto le scarpe c'era un fiore. Per merito di Suhan scoprirà che cresce nei dintorni di Korludag, si recheranno in tale luogo dove troveranno delle tracce di sangue e una pallottola conficcata in un albero.

Cesur troverà anche una gomma da cancellare su cui ci sarà la testuale scritta “Alì prima A”. Proveranno a rintracciare il bimbo per vedere se ha visto qualcosa, ma la madre del bambino li manderà via. Tale accaduto desterà dei sospetti. Intanto Riza, tramite il video che ha ripreso lo scontro tra Tahsin e Salih, si accorgerà della presenza di Alì.

Sirin, invece, confiderà a Suhan che suo padre potrebbe essere morto per mano di Riza. Quest’ultimo farà sequestrare il bambino da Turan, con l'obiettivo di far finire Cesur in prigione. Alì riuscirà a scappare, lo troverà Mihirban, che lo porterà subito in commissariato. Grazie alla testimonianza del bambino, che punterà il dito contro Tahsin, si assisterà alla scarcerazione di Cesur.

In seguito quest’ultimo scoprirà che Salih è coinvolto con la morte di sua madre.

Cahide cade dalle scale a causa di Hulya, Tahsin finisce in ospedale

Dopo diversi tentativi Cahide cercherà di convincere Turan a sottrarre il figlio a Hulya. Quest’ultima, dopo aver ascoltato la conversazione, si scontrerà con la sua ex complice facendola cadere dalle scale. Non appena sua moglie verrà dimessa dall’ospedale, Korhan la accoglierà nel loro nuovo appartamento.

Serhat, intanto, rinchiuderà Cesur nella cella con Tahsin. Durante un confronto quest’ultimo si sentirà male e finirà in ospedale. Nel contempo Riza corromperà il mendicante, invitandolo a costituirsi come assassino di Salih. Cesur, invece, convincerà Sirin a raccontargli cosa è accaduto con Riza.

Due poliziotti, su ordine del procuratore Serhat, dovranno controllare ogni movimento di Cesur. Intanto, per merito di una rivelazione di Bulemt, la nuova società di Tahsin vince il bando di gara. A proposito di quest’ultimo, Riza si recherà nella tenuta per augurargli pronta guarigione, ma il suo intento è solo di infastidirlo, così Tahsin lo caccerà in malo modo. Kemal, dopo aver ascoltato una conversazione tra Sirin e Cesur su ciò che sarebbe potuto succedere a Suhan a causa di Riza, in preda alla furia sarà in procinto di aggredirlo: a evitare il peggio ci penserà l’ex marito di Suhan con il suo provvidenziale intervento. Cesur, anche grazie all'avvocatessa Banu, avrà un confronto con il mendicante, ma per il momento si limiterà a dirgli che Riza, oltre a servirsi di lui, potrebbe mettere fine alla sua esistenza.