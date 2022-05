L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 è confermato a partire dal prossimo settembre 2022. Il reality show tornerà a tener compagnia al pubblico di Canale 5 con una nuova edizione che prevede la presenza di un nutrito cast di concorrenti famosi, pronti a mettersi in gioco.

Fra i nomi circolati in queste ultime ore, spicca anche quello del giovane ballerino Nunzio, protagonista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip 7: ecco chi c'è in lizza

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 ritornerà in onda da metà settembre in prime time su Canale 5.

Anche quest'anno è confermatissima la conduzione di Alfonso Signorini che, in questi anni, ha dimostrato di essere un perfetto padrone di casa del programma.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco in questa settima edizione? Tra i papabili ci sarebbe il ballerino Nunzio, noto al pubblico di Canale 5, per la sua partecipazione all'ultima stagione di Amici. Il ballerino si è fatto notare non solo per la sua bravura e professionalità ma anche per il suo carattere e il suo modo di fare che ha saputo conquistare il pubblico.

Tra i papabili in lizza per questo nuovo GF Vip 7, spicca anche il nome di Max Felicitas, attore di film per adulti popolare anche sui social.

Brenda Asnicar non sarà nel cast del prossimo Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

Di sicuro, invece, le porte della casa del GF Vip 7 non si apriranno per la giovane attrice Brenda Asnicar, che in Italia ha raggiunto l'apice della popolarità grazie alla serie tv per ragazzi, "Il mondo di Patty".

Data la sua presenza in Italia, si erano rincorse voci legate a un possibile approdo dell'attrice nel cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Alla fine, però, non sarà così: a smentire queste voci è stata la stessa Brenda che sui social ha precisato e confermato che non farà parte del cast di questa settima edizione del reality show Mediaset, in partenza a settembre.

Chi potrebbero essere le opinioniste del GF Vip 7: i nomi in pole position

Resta da capire, inoltre, chi saranno i nuovi opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini in questa settima edizione del programma.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non sono state confermate e, stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, tra le candidate in pole position ci sarebbero Amanda Lear e Katia Ricciarelli. Per la prima si tratterebbe di un debutto ufficiale nella "grande famiglia" dello show Mediaset, mentre Ricciarelli tornerebbe in questa nuova veste di opinionista dopo l'esperienza della passata edizione come concorrente.