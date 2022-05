Federica Calemme è stata protagonista di un duro sfogo sui social. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha chiesto - per l'ennesima volta - ai fan di non essere invadenti. Tutto è partito dal rimprovero di un follower, in cui ha fatto notare di avere dedicato più storie, su Instagram, al personal trainer che al suo fidanzato Gianmaria Antinolfi.

L'accaduto

Su Instagram, un utente ha rimproverato Federica Calemme. Il motivo? La ragazza ha insinuato che l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 abbia postato più foto sul suo personal trainer che su Gianmaria Antinolfi: "Hai fatto più storie sul personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato.

Contento lui..."

Anziché glissare, la diretta interessata ha deciso di replicare con tono polemico: "Quindi adesso non vivi più?"

La reazione piccata dell'ex gieffina

In disaccordo con il commento della fan, Federica Calemme ha postato altre storie in cui ha espresso il suo punto di vista. L'ex gieffina ha puntato il dito contro i fan invadenti: "Quello che posto o non posto non sono affari vostri".

La modella campana ha precisato che ognuno vive la vita a suo modo. Dunque, Federica ha invitato tutti a vivere la propria vita senza pensare al prossimo. Successivamente Calemme ha proseguito il suo sfogo, spiegando che lei e Gianmaria Antinolfi preferiscono vivere la love story nella vita reale che sui social: "Siamo una coppia affettuosa e non dobbiamo dimostrare niente a nessuno".

Infine, la diretta interessata ha ringraziato tutti i fan per averli seguiti in questi mesi ma al tempo stesso ha lanciato un appello: "Anche meno, almeno per me. Distinti saluti".

Lo sfogo di Gianmaria

Nei mesi precedenti, anche Gianmaria Antinolfi era stato protagonista di uno sfogo analogo. Il diretto interessato aveva spiegato di non essere un grande amante dei social.

Anziché essere sempre incollato ad un telefono cellulare, Gianmaria preferisce vivere la vita reale: "Mettetevi l'anima in pace, sono stanco di ricevere sempre le stesse domande". A tutti coloro che continuavano a chiedere se stesse ancora insieme a Federica Calemme, il diretto interessato aveva risposto in modo positivo: "Non ci vediamo spesso, ma ci sentiamo tanto".

La coppia per motivi di lavoro non riuscirebbe sempre a stare insieme fisicamente, ma appena possibile cercherebbe di sfruttare il suo tempo lontano dai riflettori.

Lo sfogo di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi vuole far capire ai fan invadenti che lontano dal mondo dei social esiste una vita: entrambi, preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori. Dunque, i fan della coppia dovranno mettersi l'anima in pace.