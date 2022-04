Il Grande Fratello Vip ha iniziato a scaldare i motori in vista della settima edizione, che dovrebbe prendere ufficialmente il via il 19 settembre 2022, con l'inizio della nuova stagione televisiva. Al timone del reality show prodotto da Endemol Shine Italy ci sarà come sempre Alfonso Signorini. Resta invece da scoprire a chi verrà assegnato il compito di giudicare il percorso dei vipponi in qualità di opinionisti. Adriana Volpe potrebbe essere riconfermata, Sonia Bruganelli invece avrebbe deciso di chiudere la parentesi con lo show di Canale 5.

Nonostante all'inizio della settima edizione, manchino ancora svariati mesi, sui portali di gossip da settimane sono iniziati a circolare i nomi di coloro che prossimamente potrebbero varcare la porta rossa come protagonisti.

Grande Fratello Vip, Signorini alla caccia di nuovi Vipponi: Alvaro Vitali tra i probabili concorrenti

Alfonso Signorini non vuole deludere le aspettative dei vertici Mediaset che lo hanno saldamente riconfermato al timone del Grande Fratello Vip. Non a caso si sarebbe messo subito a lavoro, in vista della settima edizione del reality show targato Canale 5. I questi giorni al nuovo presunto cast del GF VIP sono stati accostati i nomi di: Alvaro Vitali (meglio conosciuto come Pierino), Fariba Tehrani (mamma dell'ex gieffina e influencer di successo Giulia Salemi) e Pamela Prati, la showgirl prese parte al GF VIP anche nel 2016.

Sarebbe, invece, tramontata l'idea di vedere nelle vesti di vippona Veronica Cozzani, madre dell'acclamata showgirl argentina Belen Rodriguez. Veronica, che inizialmente era stata accostata ai nuovi presunti concorrenti del GF VIP 7, ha escluso un suo futuro ingresso nella Casa di Cinecittà. Va precisato che al momento nessuno dei Vip sopra citati ha confermato la partecipazione al reality di Signorini, al momento infatti si tratta soltanto di rumor.

GF VIP 7: la settima edizione al via a settembre, con tante novità

La settima edizione del Grande Fratello Vip prenderà ufficialmente il via lunedì 19 settembre 2022. La Casa in vista del nuovo debutto verrà completamente ristrutturata. Il papà di tutti i reality show ripartirà sin da subito con il doppio appuntamento settimanale, collocato rispettivamente il lunedì e il giovedì sera, come avventuro in occasione della sesta edizione.

Non mancherà la diretta h24, attraverso la quale il pubblico Mediaset avrà modo di conoscere in modo approfondito ogni sfaccettatura del lato caratteriale dei vipponi. I daytime andranno in onda sulle reti Mediaset dal lunedì al venerdì. Per la settima edizione del GF Vip c'è già da ora grandissima attesa.