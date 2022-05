Mancano pochi giorni alla fine della stagione 2021/2022 di U&D: le ultime puntate prima della pausa estiva, andranno in onda da lunedì 30 maggio a mercoledì 1° giugno. In questo breve lasso di tempo, i telespettatori assisteranno a due scelte: quella di Luca nei confronti di Soraia e quella di Veronica verso Matteo. A proposito di questi ultimi, di recente c'è stata una piccola polemica per una foto che il corteggiatore ha pubblicato su Instagram assieme alla tronista, infrangendo il regolamento del dating-show che prevede il silenzio social delle coppia fino a che il tutto non viene trasmesso in tv.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

La scelta di Veronica Rimondi a U&D dovrebbe andare in onda mercoledì 1° giugno ma, visto che le puntate sono registrate con largo anticipo rispetto a quando vengono proposte in tv, si sa già come è andata a finire.

Dallo scorso 19 maggio, infatti, sul web circola l'anticipazione sul nome del ragazzo che ha conquistato il nome della tronista: Matteo ha avuto la meglio su Andrea dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere.

Anche se in rete circolano tutti gli spoiler sulla decisione finale della protagonista del Trono Classico, lei e il neo "fidanzato" non possono farsi vedere insieme finché su Canale 5 non viene trasmesso l'appuntamento dedicato al loro lieto fine.

Questo è quello che prevede il regolamento del dating-show, che però due giovani avrebbero violato con un gesto social che non è passato inosservato ai più attenti.

La mossa del protagonista di U&D

In questi giorni, Matteo ha fatto uno scivolone che potrebbe essergli costato un rimprovero da parte della redazione di U&D.

Come riportano i siti di Gossip il 28 maggio, il corteggiatore ha condiviso tra le sue Instagram Stories una foto scattata da un'amica a lui e a Veronica: i due sono stati immortalati dall'alto mentre salutano chi c'era dall'altro parte dell'obiettivo.

Sapendo che il regolamento del programma di Maria De Filippi prevede che le neo coppie non si facciano vedere insieme finché la scelta non viene mandata in onda, il gesto del ragazzo può essere considerata una sorta di infrazione alle regole piuttosto ferree dello show.

A riprova del fatto che non avrebbe potuto postare l'immagine vicino alla tronista che l'ha scelto lo scorso 19 maggio, c'è la decisione quasi immediata di cancellare tutto.

La rimozione del post, però, non è stata abbastanza veloce perché alcuni attenti fan hanno fatto lo screenshoot e l'hanno girato ai blog che in queste ore lo stanno mostrando a tutti.

Attesa per il finale di stagione di U&D

Il percorso di Veronica a U&D è stato breve ma intenso: la ragazza è stata presentata come tronista a primavera inoltrata, dopo che sia Andrea Nicole che Roberta avevano lasciato il programma in coppia da un po'.

La giovane ha subito posato lo sguardo su Matteo, il corteggiatore che ha cercato di conquistarla con gesti romantici un po' contestati dagli opinionisti. Gianni Sperti, in particolare, non ha mai apprezzato Farnea, non quanto il rivale Andrea.

La modenese, però, ha seguito il cuore e alla fine ha deciso di fidanzarsi con la persona che l'ha colpita sin da subito e con la quale sembra andare molto d'accordo anche lontano dai riflettori.

Sono passati quasi dieci giorni dalla registrazione della scelta, e Matteo e Veronica appaiono sorridenti e affiati nello scatto che lui ha condiviso per errore su Instagram.

Dal 1° giugno in poi, i due saranno liberi di pubblicare foto e video della loro quotidianità, quella che hanno cominciato a condividere dopo il sì pronunciato all'interno degli studi Elios.