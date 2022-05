Il Paradiso delle Signore, soap del pomeriggio di Rai 1, risulta essere una delle più amate dal pubblico. La sesta stagione è conclusa solo da qualche giorno, ma i fan iniziano già a chiedersi cosa accadrà nelle puntate della settima, che andranno in onda a partire da settembre. Al momento non ci sono ancora anticipazioni ufficiali riguardo ciò che andrà in onda, tuttavia è possibile fare qualche supposizione. Occhi puntati sul protagonista assoluto, Vittorio Conti, che dopo un lungo periodo da single potrebbe innamorarsi nuovamente.

Il Paradiso: Vittorio si dedica al lavoro

Vittorio, protagonista de Il Paradiso delle Signore, è sempre stato un giovane uomo energico e volitivo. Ha sempre amato il suo lavoro, non mancando, però, di ritagliarsi dei momenti per la sua vita privata, alla quale ha dato sempre molta importanza. Tuttavia, dopo una serie di delusioni sentimentali, il direttore del grande magazzino ha finito per mettere in stand by l'amore. La fine del suo matrimonio con Marta è stato, difatti, un evento molto doloroso per il giovane imprenditore. Nel corso della sesta stagione Vittorio si è dedicato anima e corpo al lavoro, concedendosi solo un breve flirt con Tina Amato. Conti, difatti, ha capito che il matrimonio della ragazza poteva essere salvato e ha fatto di tutto per farla tornare con Sandro.

Nella sesta stagione, però, non c' è stata una vera storyline sentimentale per il protagonista.

Il Paradiso 7: il direttore potrebbe avere un nuovo amore

Il Paradiso delle Signore tornerà ad allietare i pomeriggi dei telespettatori di Rai 1 a partire dal prossimo settembre. Il finale di stagione ha visto Dante e Beatrice riappacificarsi, tanto da spingere Romagnoli a chiedere scusa a Conti.

I due, messa da parte la rivalità, potrebbero anche diventare amici, visto che non si contendono più nemmeno Marta. Intanto della giovane Guarnieri non si hanno più notizie e a quanto pare Conti non ha alcuna comunicazione con la ex consorte. Chiuso probabilmente il capitolo Marta, ed essendo Beatrice felice con Dante, Vittorio potrebbe sentirsi nuovamente pronto per una relazione.

Viene da chiedersi chi possa essere la donna che riuscirà a far aprire il cuore del dottor Conti. Al momento, però, sembra quasi impossibile formulare delle ipotesi, dato che non si sa se nel cast ci sarà qualche new entry femminile. Il direttore, però, potrebbe anche voltare pagina con una delle Veneri o magari proprio con Maria.