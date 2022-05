La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata da qualche settimana, con un finale ricco di colpi di scena. Fra questi c'è stata senz'altro la scelta di Marcello di lasciare Ludovica a causa della loro differenza sociale.

Il giovane, infatti, pur amando la giovane Brancia, non ha mai accettato del tutto il fatto che lei appartenesse all'alta società. Tuttavia, dopo aver rotto con Ludovica, Barbieri ha avuto un ripensamento, correndo dalla ragazza per dichiararle il proprio amore. A Villa Bergamini, però, non ha trovato la sua fidanzata, ma la contessa Adelaide.

Quest'ultima ha informato il barista della partenza di Ludovica, consigliandogli di concentrarsi su sé stesso, invece che rincorrere un amore impossibile. In quel momento Marcello pare aver capito di aver bisogno di una guida, come appunto Adelaide. Fra i due sembra essere nata un'inaspettata alleanza che potrebbe riservare dei risvolti inaspettati.

Alleanza fra Barbieri e Adelaide

La relazione fra Ludovica e Marcello è proseguita fra alti e bassi per tutta la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Tuttavia i tempi della spensierata passione della quinta stagione sembrano essere passati. Difatti Ludovica non ha mai avuto il coraggio di andare oltre gli schemi rigidi dell'alta società, mentre Marcello non è mai riuscito ad accettare le idee della fidanzata.

Nonostante i sentimenti reciproci, fra i due si è giunti a una dolorosa, quanto inevitabile, rottura.

Al contempo anche la relazione fra Adelaide ed Umberto è giunta al capolinea, seppur per motivi diversi. Guarnieri, infatti, si è invaghito di una donna più giovane, spezzando il cuore della contessa, sua compagna di vita da anni.

Dunque due personaggi completamente opposti, quali Adelaide e Marcello, si sono ritrovati entrambi a soffrire per amore. I due, nel finale della sesta stagione, hanno dato vita a un'insolita alleanza, i cui risvolti saranno oggetto delle trame della prossima.

Il Paradiso 7: Adelaide potrebbe chiedere qualsiasi cosa a Marcello

Stando a ciò che si è visto nella puntata conclusiva della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide sarebbe disposta ad aiutare Marcello a riconquistare Ludovica.

La contessa, però, ha specificato al suo adepto che dovrà essere pronto a tutto se davvero vuole riconquistare la sua amata.

Nonostante abbia incassato una brutta delusione sentimentale, Adelaide è riuscita a ottenere le quote de Il Paradiso, oltre che ad avere un nuovo alleato. Ma in cosa consisterà la loro alleanza? Cosa potrebbe chiedere la donna a Barbieri? Considerando che Adelaide non è un personaggio negativo, ma nasconde dei lati noir, la nobildonna potrebbe anche usare il giovane per vendicarsi del voltafaccia di Umberto, spingendolo a fare qualcosa di losco.