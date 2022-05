Si è conclusa da poche settimane la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ma già imperversano in rete rumors e ipotesi sulle nuove puntate in partenza su Rai 1 a settembre.

Una delle storyline che più appassionano i fan della soap è incentrata su Agnese e Armando. Le voci sul web parlano di un possibile lieto fine in arrivo per i due innamorati, la cui storia d'amore è ostacolata dalle convenzioni sociali, ma soprattutto dal matrimonio tra la sarta e Giuseppe Amato. Considerato che in Italia negli anni '60 non era consentito divorziare, come potrebbe evolversi la storia tra la donna e il capo magazziniere?

Nel finale de Il Paradiso delle signore 6 Giuseppe assente al matrimonio di Salvatore

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 6 Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio) sono diventati marito e moglie. Il grande magazzino, per l'occasione, è rimasto chiuso, dando l'opportunità al personale di andare all'evento. Alla cerimonia erano presenti amici e parenti, tra cui anche Tina (Neva Leoni), Sandro Recalcati (Luca Capuano) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro), moglie di Antonio Amato (Giulio Corso). Era invece assente, oltre a quest'ultimo, il capofamiglia Giuseppe (Nicola Rignanese), separato dalla moglie ormai da mesi. Non è stato spiegato il motivo della sua mancata presenza, ma potrebbe essere stata una scelta di Salvatore non invitare il genitore per via dei loro rapporti, rovinati ulteriormente dalla condotta infedele dell'uomo.

Non invitandolo al matrimonio, il giovane barista ha evitato soprattutto di turbare la madre, serena accanto ad Armando (Pietro Genuardi). Nella settima stagione il signor Amato potrebbe venire a conoscenza del lieto avvenimento e rendersi conto di non fare più parte della famiglia. Tuttavia, per permettere ad Agnese (Antonella Attilio) di vivere felicemente la sua unione con Ferraris, l'uomo dotrebbe liberarla dal vincolo matrimoniale.

Nella settima stagione de Il Paradiso delle signore Agnese potrebbe sposare Armando

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore in partenza a settembre, la situazione familiare degli Amato potrebbe complicarsi con il ritorno di Giuseppe. Oppure quest'ultimo potrebbe capire gli errori commessi e rassegnarsi al fatto che la moglie non voglia più tornare insieme a lui.

In quest'ultimo caso, per rendere la donna libera da ogni obbligo, l'uomo potrebbe decidere di concederle l'annullamento del matrimonio. Soltanto in questo modo Agnese sarebbe finalmente libera di convolare a nozze con Ferraris.

È bene precisare che non esistono ancora anticipazioni al riguardo, ma sono solo teorie e rumor. Dunque, bisognerà attendere l'inizio delle riprese per saperne di più sul futuro di Agnese e Armando. Stando alle ultime indiscrezioni, gli attori dovrebbero tornare sul set il 30 maggio 2022.