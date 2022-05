Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda a settembre sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Gli episodi conclusivi de Il Paradiso delle Signore 6 hanno visto sfaldarsi due coppie molto amate dai telespettatori, ovvero Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) ma anche Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Entrambe le storie sentimentali sono naufragate per mano dei personaggi maschili. Da una parte il titolare della Caffetteria ha deciso di troncare con Brancia jr sentendosi sminuito dalla figura imponente del facoltoso Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), dall'altra parte invece il commendatore ha lasciato la contessa perché riscopertosi innamorato di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Il probabile accordo tra Adelaide e Marcello che porterebbe a entrambi dei benefici

La scelta del padre di Marta (Gloria Radulescu) di porre fine alla relazione sentimentale con Adelaide porterà, con ogni probabilità, degli strascichi non indifferenti nel prossimo capitolo de Il Paradiso delle Signore.

Dante Romagnoli (Luca Bastianello) aveva restituito alla contessa le quote del grande magazzino che erano di Guarnieri senior, con l'italo americano che era totalmente ignaro delle mire vendicative che la donna serbava verso il cognato.

La signora Di Sant'Erasmo, quindi, inizierebbe la settima stagione essendo comproprietaria del Paradiso ma tale ruolo parrebbe non calzarle a pennello. In qualità di donna arguta, Adelaide potrebbe invece cedere le quote a Marcello, così da avere il cameriere sotto scacco e manovrare le fila dell'atelier sotto traccia.

D'altro canto, Barbieri sfrutterebbe tale irripetibile occasione per farsi una nomea professionale più rispettabile e, inoltre, avere qualche chance in più di riconquistare Ludovica.

La contessa potrebbe spingere Marcello a indagare sul passato di Flora

Sebbene intenzionata a farla pagare a Umberto per averla lasciata, Adelaide potrebbe non aver perdonato nemmeno Flora, rea di essersi infilata sotto le lenzuola del commendatore quando lei era in fuga.

A fronte di ciò, la figura di Marcello come socio della boutique tornerebbe alquanto utile alla zia di Marco (Moisè Curia), la quale ordinerebbe al socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di indagare sul passato della giovane Ravasi.

La contessa Adelaide, difatti, potrebbe tentare di scovare nel passato della figlia di Achille (Roberto Alpi) degli scheletri nell'armadio per avere l'appiglio perfetto per ricattare Gentile Ravasi junior e farla allontanare da Guarnieri senior.