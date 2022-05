Marta Guarnieri ritorna da Vittorio ne Il Paradiso delle signore 7? A poche settimane dall'inizio delle riprese di questa nuova stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, i fan continuano a sperare nel ritorno di una delle coppie più amate di sempre, che ha fatto sognare il pubblico con il loro grande amore.

Ma cosa potrebbe succedere questa volta? Dato che Marta non è ormai presente da oltre un anno nel cast della soap opera, non si esclude che la donna possa rimettere piede in città ma solo per troncare definitivamente la relazione con Vittorio Conti.

Vittorio Conti protagonista de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che è confermatissima la presenza di Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni.

Anche quest'anno, quindi, il proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, continuerà a tenere banco con le sue vicende lavorative ma anche sentimentali.

Per Conti ci saranno un bel po' di novità in arrivo e, una di queste, riguarderà la presenza della contessa Adelaide come nuova co-proprietaria del negozio.

Le sorprese, però, potrebbero esserci anche dal punto di vista sentimentale: non si esclude che dopo un lungo periodo in cui è stato da solo, Conti possa voltare pagina e tornare di nuovo a credere nell'amore.

Marta rimette piede in città e torna dal marito nella settima stagione?

Del resto, da quando Marta è andata via da Milano per trasferirsi in America, Vittorio non ha avuto modo di trovare un'altra donna con la quale provare a mettere su famiglia.

Marta, infatti, ha fatto perdere le sue tracce e per tutto l'anno non ha dato "segnali di vita" a suo marito.

I due non si sono minimamente sentiti e questo non ha fatto altro che acuire ancora di più le distanze.

Non si esclude, quindi, che Marta in tutto questo periodo di tempo possa essersi costruita una nuova vita lontana da Vittorio Conti e che in realtà abbia già un nuovo amore.

Marta potrebbe chiedere il divorzio da Vittorio ne Il Paradiso 7

A questo punto, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che Marta Guarnieri possa rimettere piede in città ma per fare una richiesta ben precisa a suo marito.

La donna, infatti, dopo un lungo periodo di assenza potrebbe riapparire a Milano ma solo per chiedere ufficialmente il divorzio.

In questo modo, quindi, sarebbe Marta a mettere la parola fine a questo matrimonio e a svincolare così entrambi da quella promessa che si erano fatti.

In tal caso sarebbe l'ennesima "batosta" per Vittorio ma, al tempo stesso, il divorzio gli permetterebbe seriamente di riprendere in mano le redini della sua vita e voltare pagina per sempre.