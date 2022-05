La scelta di Luca Salatino a Uomini e donne è ormai imminente. Mancano poche settimane al termine di questa fortunatissima edizione del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi e, per i due tronisti che sono in carica, si avvicina il fatidico momento della scelta.

Tra i due, Luca sembra essere quello maggiormente in crisi: ad ammetterlo è stato lui stesso, al punto da ribadire di essere arrivato ad un punto in cui non sta "capendo più niente" e, come se non bastasse, la pretendente Aurora ha deciso anche di non presentarsi in trasmissione all'ultima registrazione.

La scelta di Luca Salatino a Uomini e donne: il tronista in crisi

Nel dettaglio, le ultime puntate di Uomini e donne sono state particolarmente complicate per il tronista Luca che, a poche settimane ormai dalla fatidica e attesa scelta finale, non ha nascosto di essere fortemente in crisi.

Il motivo? Luca ha ammesso di sentirsi preso in giro ed ha notato che, da parte delle corteggiatrici, non ci sarebbe questo spiccato interesse nei suoi confronti.

Tre sono le pretendenti arrivate al rush finale: Aurora, Soraia e Lilli e che si giocheranno il "tutto per tutto" per far breccia nel cuore del tronista.

Luca sbotta prima della scelta finale a U&D: 'Si tirano tutte indietro'

"Sono parecchio nervoso un po' con tutte.

Ho tante cose che mi passano per la testa, dovrei avere più certezze. Non ci sto a capire più niente", ha sbottato Luca a Uomini e donne, confermando di fatto la sua crisi in vista della scelta finale.

"Invece di mettere il piede sull'acceleratore, si tirano tutte indietro", ha sentenziato ancora il tronista che a quanto pare continua ad avere dei seri dubbi su chi sarà la persona con la quale metterà la parola "fine" a questo percorso che va avanti ormai da circa tre mesi.

Aurora non si presenta in studio: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne che andrà in onda durante il mese di maggio su Canale 5, rivelano che Luca si è ritrovato a dover fare i conti con l'ennesima assenza in studio della pretendente Aurora.

La corteggiatrice, sebbene si stia avvicinando sempre più il momento della registrazione finale della scelta, non si è presentata in trasmissione e, sui motivi di questa assenza, non sono state fornite spiegazioni.

Possibile che Aurora, alla luce della situazione complicata che sta vivendo con Luca, abbia scelto di tirarsi fuori dai giochi e quindi di auto-eliminarsi dal programma. Luca la lascerà andare via definitivamente oppure andrà a riprenderla? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.