Proseguono i consueti appuntamenti con le repliche de Il Paradiso delle Signore, in onda in versione ridotta dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:50. Durante il prossimo episodio del 6 maggio, i riflettori tornano ad essere posti su due dei personaggi principali: Teresa Iorio e Pietro Mori.

Una Fiera importante al Paradiso delle Signore

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore si intitola "Il bello per tutti" ed è proprio lo slogan che Vittorio Conti ripete continuamente al suo staff. Soprattutto in questo periodo importante per il magazzino.

Durante il mese di aprile, infatti, nella città meneghina vi è una grande Fiera e, in occasione di questa festa, Pietro Mori ne approfitta per rappresentare al meglio il suo amato atelier.

Pertanto, si avvale dell'aiuto del suo pubblicitario più in gamba per cercare di allestire il Paradiso in modo tale da farlo risultare unico e irresistibile. Così, l'intero team si mette all'opera per trovare uno slogan affascinante, ma c'è bisogno di una pagina pubblicitaria apposita per sponsorizzare il magazzino.

Un nuovo lavoro al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, anche Teresa cerca di rendersi utile e si mette a completa disposizione per allestire il Paradiso delle Signore adeguatamente. Inoltre, le viene in mente un'idea brillante che risolverebbe anche i problemi economici dei suoi zii.

Mette in contatto un industriale tessile, Bertone, con il direttore del magazzino, Pietro Mori.

L'uomo già rifornisce il negozio di Vincenzo, ma con enorme sorpresa della Venere, l'acquisto della fabbrica cambia totalmente volto. Difatti, i lavori di sartoria vengono affidati proprio a suo zio, il quale inizierà a lavorare anche lui all'interno dell'ambito magazzino nel cuore della città meneghina.

Tempo di compromessi al Paradiso delle Signore

Pietro Mori, seppur non abbia ancora risolto i suoi problemi finanziari, sembra aver trovato un ottimo compromesso con Carlo Mandelli al fine di salvaguardare il suo amato Paradiso delle Signore. Il direttore del magazzino, ha promesso al suo acerrimo nemico di stare lontano dalla figlia, Andreina.

Soltanto così, riuscirebbe ad assicurarsi un po' di tranquillità. Tuttavia, se venisse meno agli accordi stipulati con il direttore di banca, quest'ultimo non ci penserebbe due volte a distruggere l'immagine dell'atelier.

Infine, i colpi di scena sembrano non finire mai. Difatti, uno dei dipendenti dell'atelier, Quinto, si è innamorato follemente di una delle Veneri, Anna Imbiani. Purtroppo, però, si ritrova ad aggredire il fidanzato di quest'ultima per difenderla. Pensando di fare del bene, invece, Quinto rischia di perdere il suo posto di lavoro per essersi comportato in modo così avventato.