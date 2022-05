L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 ritorna a partire da settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Gli sceneggiatori stanno mettendo a punto quelle che saranno le nuove trame che animeranno le vicende dei vari protagonisti del celebre grande magazzino.

Riflettori ben puntati sul tenebroso Vittorio Conti, che in questo settimo capitolo, potrebbe dare una svolta alla sua vita sentimentale mentre Stefania potrebbe scoprire di essere in dolce attesa di un bebè.

Vittorio pronto ad innamorarsi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, in queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 si tornerà a parlare delle vicende di Vittorio Conti, il quale farà i conti con l'addio di sua cognata Beatrice, che ha deciso di partire via con Dante Romagnoli.

Questo settimo capitolo della soap potrebbe essere quello della svolta per Vittorio, dato che per lui potrebbe finalmente arrivare un nuovo amore.

Lo stesso Alessandro Tersigni, in una recente intervista, si è augurato che per il suo personaggio possa esserci una nuova donna in grado di fargli battere il cuore e dimenticare così tutto il male provato in questi ultimi tempi.

Vittorio archivia Marta nella settima stagione?

Per Vittorio, infatti, non è stato per niente semplice fare i conti con l'addio di sua moglie Marta Guarnieri.

La donna, ignorando le preghiere di Vittorio di non partire, ha scelto di are di testa sua e di trasferirsi stabilmente in America, dove ha iniziato un nuovo percorso professionale, chiudendo però i rapporti col marito.

Occhi puntati anche sulle vicende di Stefania che, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7, avrà la possibilità di vivere serenamente la sua relazione col giovane Marco.

Stefania potrebbe scoprire di essere incinta ne Il Paradiso 7

I due, infatti, dopo aver rischiato di vedere sfumare per sempre il loro amore, in questo nuovo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1 potranno finalmente vivere la loro storia d'amore.

E, a tal proposito, non si esclude che la coppia di giovani innamorati possa anche prendere in seria considerazione l'idea di convolare a nozze insieme.

I due, infatti, potrebbero voler sugellare questo loro amore con il matrimonio e non si esclude che, proprio in questi nuovi appuntamenti con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Stefania possa scoprire di essere in dolce attesa.

La giovane venere, quindi, potrebbe fare questa dolce scoperta e mettere al corrente il suo amato Marco del fatto che presto diventerebbero mamma e papà per la prima volta.

Una notizia che, sicuramente, renderebbe i due giovani innamorati super-felici e pronti a vivere ancora più intensamente la loro relazione d'amore, che sembra essere destinata a durare a lungo.