Mercoledì 25 maggio, andrà in onda la seconda puntata di Giustizia per tutti, la nuova serie tv di Canale 5 con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e le sorprese non mancheranno. Roberto Beltrami e Victoria lavoreranno per fare chiarezza su un altro caso di malagiustizia e tra loro nascerà anche un'intesa che va oltre quella professionale. Per il protagonista, inoltre, ci sarà anche da recuperare il rapporto con la figlia Giulia da cui è stato lontano dieci anni e per lui non sarà facile. Nel frattempo, Roberto continuerà ad indagare sulla morte di Beatrice e riuscirà a rintracciare l'uomo che era con lei il suo ultimo giorno.

Roberto dovrà dimostrare l'innocenza di Saverio: anticipazioni Giustizia per tutti

La seconda puntata di Giustizia per tutti andrà in onda mercoledì 25 maggio su Canale 5 e al centro delle scene ci sarà il lavoro di Roberto Beltrami che con Victoria dovrà risolvere un nuovo caso di malagiustizia. Nel dettaglio, lo studio si occuperà di Saverio, accusato dell'omicidio di suo fratello. Per Beltrami sarà una nuova sfida dimostrare l'innocenza dell'uomo che non ricorda nulla della notte in cui è avvenuto l'omicidio. Tra lui e Victoria l'intesa professionale inizierà a rendere sempre più solido il rapporto e ben presto i due colleghi si renderanno conto di avere un'intesa che va oltre il lavoro.

Roberto proverà a riavvicinarsi a Giulia: anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Giustizia per tutti rivelano che mercoledì 25 maggio per Roberto arriverà il momento di recuperare il rapporto con sua figlia Giulia. Dopo essere stato in carcere per l'accusa infondata di aver ucciso sua moglie Beatrice, infatti, Roberto ritroverà la figlia che aveva lasciato bambina già una giovane donna e non sarà facile gestire al meglio la situazione.

La ragazza, durante la sua assenza, è cresciuta con la zia Daniela, del tutto identica a sua madre perché era la sua gemella. A piccoli passi, Beltrami cercherà di recuperare la fiducia di Giulia, mentre continuerà ad indagare sulla scomparsa di Beatrice e riuscirà a rintracciare l'uomo che era con lei poco prima di morire.

Raoul Bova protagonista della nuova fiction di Canale 5

La fiction Giustizia per tutti racconta la storia di Roberto Beltrami, un uomo condannato ingiustamente per l'omicidio di sua moglie. Dopo aver scontato dieci anni di carcere, il protagonista incontrerà Victoria, un avvocato che conosceva bene sua moglie Beatrice e le chiederà di collaborare con lei. Il protagonista continuerà a cercare la verità su sua moglie anche grazie all'aiuto di sua cognata Daniela, che è una poliziotta.