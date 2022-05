Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono stato ospiti a Verissimo a distanza di una settimana: entrambe gli ex gieffini hanno fornito la loro versione dei fatti sulla rottura. In seguito al l’intervista della Principessa etiope, il 22enne veneto ha tolto il follow alla pagina social del programma.

Il gesto di Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è finito al centro dei pettegolezzi di Gossip. Il motivo? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, dopo avere rilasciato un’intervista a Verissimo per parlare della fine della storia con Lulù Selassié, ha avuto un gesto di stizza nei confronti del programma di Canale 5.

Manuel Bortuzzo ha tolto il follow all’account social di Verissimo. Stando alle indiscrezioni, il diretto interessato non avrebbe gradito l’ospitata della sua ex Lulù da Silvia Toffanin.

Nelle scorse ore, sulla pagina di Verissimo sono stati pubblicati due video in cui vengono riportate le dichiarazioni dei due ex: l’intento della redazione probabilmente era quello di mettere a confronto le due interviste.

Al momento Manuel Bortuzzo non ha spiegato i motivi del suo gesto contro Silvia Toffanin. Per chi non lo sapesse, l’intervista rilasciata dal nuotatore nel programma Mediaset gli è costata la cancellazione dell’ospitata a Domenica In: Mara Venier non avrebbe visto di buon occhio l’intervista del nuotatore prima di approdare nel suo salotto.

Che cosa aveva detto Manuel a Verissimo?

Silvia Toffanin aveva ospitato Manuel Bortuzzo per avere spiegazioni sulla fine della relazione con Lulù Selassié. Il diretto interessato aveva spiegato che la storia era finita per incompatibilità caratteriali. A tal proposito il 22enne aveva smentito che suo padre fosse l’artefice della rottura.

Sul perché Manuel abbia deciso di comunicare la fine della liaison a mezzo stampa, il diretto interessato ha fatto sapere di voler dare un segnale forte.

La versione della Principessa

Sabato 14 maggio, anche Lulù Selassié ha fornito la sua versione dei fatti. La diretta interessata ha rivelato di non provare rancore verso il suo ex Manuel Bortuzzo.

Tuttavia, la Principessa ha smentito le incompatibilità caratteriali e confermato l’intromissione di terze persone. La 23enne ha spiegato di non essersi mai sentita a suo agio con la famiglia Bortuzzo, mentre i suoi cari hanno accolto bene Manuel dal primo giorno che lo hanno conosciuto. Infine, Lulù Selassié in lacrime ha augurato al suo ex di trovare la persona adatta a lui. L’ex gieffina non ha nascosto di soffrire per come siano andate le cose con Manuel, ma al tempo stesso si è sentita di augurare solo il meglio al suo ex.