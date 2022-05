La settima stagione de Il Paradiso delle Signore inizierà nel mese di settembre sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli episodi finali de Il Paradiso delle Signore 6 hanno visto Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) operare una scelta professionale inaspettata, ovvero lasciare il posto da stilista dell'atelier per accettare un'allettante proposta lavorativa oltreoceano. A meno che non ci siano ulteriori colpi di scena in merito, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarebbe chiamato a rimpiazzare l'ambito ruolo vacante più velocemente possibile, in modo che la nomea della boutique non ne risenta.

Il proprietario del grande magazzino lombardo, per riuscire in tale intento, potrebbe offrire il ruolo da stilista a Maria Puglisi (Chiara Russo) e quest'ultima accetterebbe di buon grado l'upgrade propostole. La giovane sarta, inoltre, potrebbe dover fare i conti col possibile ritorno di Rocco Amato (Giancarlo Commare) a Milano, il quale era passato da promesso sposo a ex a causa di una liaison con una miss capitolina.

La possibile sbandata di Vittorio per Maria

Le vicende sentimentali di Vittorio, nel corso delle sei stagioni della soap sinora andate in onda, hanno risentito di svariati alti e bassi, anche se la sensazione di base per molti telespettatori è sovente stata che l'uomo, tirando le somme, non abbia avuto una gran fortuna in tal senso.

Il travagliato matrimonio con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) come i fugaci flirt, tra le altre, avuti con Teresa Iorio (Giusy Buscemi) e Tina Amato (Neva Leoni) non hanno, difatti, mai garantito una vera e propria serenità amorosa al proprietario del Paradiso.

Nella prossima stagione, complice l'eventuale proposta di diventare stilista avanzata a Maria, Conti potrebbe finire per prendere una sbandata per la ragazza, magari lasciandosi incantare dal lato più dolce e amorevole della stessa.

Rocco potrebbe tornare a Milano per riconquistare Maria, dando il via a un possibile triangolo amoroso

L'assenza di Rocco al matrimonio del cugino Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non sarà probabilmente passato inosservato agli occhi della giovane Puglisi. La giovane sarta, solo qualche settimana prima delle nozze del titolare della Caffetteria, aveva raggiunto Amato junior a Roma per avere un faccia a faccia con lo stesso e il ciclista aveva deciso di troncare la loro relazione poco prima del matrimonio che avevano programmato.

Rocco, però, potrebbe ripensarci e tornare nel capoluogo lombardo per far nuovamente breccia nel cuore della sua ex e ciò, con ogni probabilità, aprirebbe a un triangolo amoroso nel quale sarebbe coinvolto anche Vittorio.