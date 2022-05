Venerdì 20 maggio 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Come sempre la puntata è stata ricca di colpi di scena, con l’eliminazione dalla Palapa di Mercedesz, le prove leader e le ricompense.

A ormai due mesi dall’inizio del programma, i naufraghi iniziano a essere stanchi e nella diretta della serata di venerdì tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis, gli animi si sono parecchi surriscaldati.

Le clip su Lory e Nicolas

Tutto è iniziato quando la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, ha mostrato ai naufraghi una clip dove Lory parlava male di Nicolas e viceversa.

Nel video in questione, senza troppi giri di parole, l’attore romano ha detto di non andare d’accordo con Lory, aggiungendo di non trovare la naufraga di suo gradimento e di reputarla disonesta e poco sincera.

Nella clip invece che riguardava Del Santo, la donna ha detto che Nicolas sarebbe una persona molto furba, che l'attacca solo per sentirsi più forte e per comparire poi in video. Lory ha poi aggiunto di sentirsi molto meglio quando lui non è nei paraggi, spiegando: "Quando è presente mi guarda male e ho saputo che parla di me male con tutti gli altri naufraghi presenti".

La discussione in diretta

Dopo aver visionato queste due clip, Vaporidis ha replicato in diretta immediatamente, dicendo: “Non la sopporto, la trovo finta, maligna, bugiarda e artefatta”.

Poi l'attore ha aggiunto: "Lei parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, non ti lascia finire di parlare è teatrale. Porto rispetto perché è una signora. In tutta franchezza io fuori non la frequenterei mai ne sono certo. Ogni cosa che fa la sottolinea ed è alla costante ricerca di attenzioni. Poi bisbiglia male di tutti, vedo della malignità in questo.

Lory Del Santo continua a non starmi simpatica. Questa donna per me è finta e no, non la sopporto lo posso anche ripetere“.

Ascolti tv Isola diciottesima puntata

Nella diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, andata in onda su Canale 5 venerdì 20 maggio i naufraghi si sono ritrovati a fronteggiare nuovamente prove, litigi, nomination e televoti.

A livello Auditel la trasmissione condotta da Ilary Blasi è stata seguita da 2.406.000 telespettatori, totalizzando uno share del 19.23%. L'isola ha battuto finale di The Band, trasmissione di Carlo Conti in onda su Rai 1, che ha chiuso i battenti con 2.207.000 spettatori, con uno share del 14.41%.