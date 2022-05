Cambio programmazione per la soap opera Una vita per il prossimo giugno 2022. Le novità riguarderanno la messa in onda della soap opera nel corso della prima settimana di programmazione del mese, dove si ritroverà a prendere il posto di Uomini e donne.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione del weekend della soap iberica, che si ritroverà a dover sostituire la trasmissione "Scene da un matrimonio", condotta da Anna Tatangelo.

Cambio programmazione per la soap Una Vita a giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione della soap opera Una Vita rivelano che a giugno ci saranno delle modifiche per quanto riguarda la messa in onda feriale su Canale 5.

Stando a quanto apprende Blasting News, dal 2 giugno la soap opera spagnola con protagonisti Genoveva e Felipe, si ritroverà ad occupare anche la fascia oraria di Uomini e donne.

Il talk show di Maria De Filippi, infatti, è stato prolungato fino al 1° giugno, data in cui andrà in onda l'ultima puntata di questa trionfante stagione.

Dal 2 giugno, ecco che l'appuntamento con la soap Una Vita andrà avanti dalle 14:10 alle 16:00 circa, con un doppio episodio quotidiano che coprirà anche la fascia oraria del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

La soap Una Vita al posto di U&D, poi debutta Un altro domani

La programmazione di Canale 5 dovrebbe subire delle ulteriori modifiche a partire dal prossimo 6 giugno, data in cui è previsto il debutto della nuova soap dal titolo "Un altro domani".

Trattasi di un prodotto importato sempre dalla Spagna, che terrà accesa la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 occupando lo slot orario di Uomini e donne, dalle 14:45 alle 16 circa e potendo godere e beneficiare del traino della soap Una Vita.

La nuova soap Mediaset dovrà vedersela contro gli episodi in replica di Don Matteo, la fiction dei record con protagonista Terence Hill, che tornerà in onda per tutta l'estate nel daytime della rete ammiraglia Rai, con doppia puntata dalle 14 alle 16 circa.

Nel weekend raddoppia l'appuntamento con Una Vita su Canale 5

In attesa di scoprire come se la caverà Un altro domani nella programmazione estiva Mediaset, le novità riguardanti il palinsesto di Una Vita interesseranno anche la messa in onda nel weekend.

Da questa domenica 22 maggio, infatti, la soap spagnola prenderà il posto del programma "Scene da un matrimonio", condotto da Anna Tatangelo.

La trasmissione ha portato a termine la sua messa in onda e, da questa domenica pomeriggio, ci sarà proprio la soap Una Vita con doppio appuntamento speciale dalle 14:30 alle 16:30 circa, pronta a sfidare la temutissima concorrenza di Domenica In.