La settima stagione de Il Paradiso delle Signore andrà in onda a settembre sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Nella puntata conclusiva della sesta stagione della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli era avvenuta la celebrazione delle nozze tra Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e Salvatore Amato (Emanuel Caserio). Per sottolineare l'importanza dell'evento, ma anche perché la maggior parte degli invitati erano anche dipendenti della boutique, il Paradiso delle Signore era rimasto "chiuso per nozze". Al grande giorno dell'aiuto contabile e del titolare della Caffetteria avevano presenziato Tina (Neva Leoni) e il marito Sandro Recalcati (Luca Capuano), così come Elena Montemurro (Giulia Petrungaro).

A non essere presenti, invece, erano stati Antonino (Giulio Corso), assente per motivi lavorativi a detta della moglie, così come Rocco (Giancarlo Commare) e, soprattutto, il pater familias Giuseppe (Nicola Rignanese). Sul ciclista e sul padre di Salvo, però, non era stata fatta alcuna menzione e ciò, com'era prevedibile, ha destato non poche perplessità e curiosità tra i telespettatori, che dovranno attendere gli episodi della settima stagione per saperne di più..

La scoperta della relazione tra Petra e Giuseppe

I dissidi tra padre e figlio sono spesso presenti nelle famiglie e anche ne Il Paradiso delle Signore tale dinamica non fa eccezione. Il rapporto tra Giuseppe e Salvatore, difatti, è sovente stato conflittuale nel corso delle stagioni, specialmente perché Amato senior ha più volte preferito i propri interessi personali a scapito di quelli del figlio.

A sancire una rottura più profonda tra i due era stata la scoperta, avvenuta prima da parte di Agnese (Antonella Attili) e poi da Tina e Salvo, della relazione clandestina tra Giuseppe e Petra, dalla quale era scaturito anche un figlio illegittimo. A causa di ciò, Amato senior aveva dilapidato i risparmi familiari per mandarli, appunto, alla sua seconda famiglia in Germania e ciò aveva fatto sì che la sarta dell'atelier gli intimasse di andarsene di casa.

Salvo potrebbe aver invitato il padre Giuseppe alle sue nozze ma quest'ultimo decidere di non presentarsi

Nonostante gli attriti col padre, anche a causa delle sofferenze fatte patire alla madre Agnese, Salvo avrebbe potuto invitare ugualmente il genitore al suo matrimonio con Anna. Il giovane Amato, difatti, potrebbe aver pensato che fosse giusto far leva sui suoi valori familiari e puntare anche sulla presenza di Giuseppe nel giorno più importante della sua vita.

Amato senior, però, potrebbe non aver sopportato il fatto di trovarsi dinanzi la moglie accanto al capo magazziniere, nonché suo ex superiore, Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e, a tal proposito, aver preferito non presenziare mettendo, ancora una volta, i propri bisogni al primo posto. Salvo, stavolta, non perdonerebbe il genitore per tale assenza.