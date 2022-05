Raoul Bova fa il boom degli ascolti in Don Matteo 13, dopo una iniziale diffidenza del pubblico, abituato a vedere nella longeva Serie TV di Rai 1 Terence Hill con la sua bicicletta. I telespettatori cominciano ad affezionarsi al prete decisamente diverso dal suo predecessore, che è stato costretto ad allontanarsi da Spoleto per una missione. Don Massimo è diverso, ma è riuscito a conquistare la fiducia dei compaesani, che avevano addirittura organizzato una petizione per farlo allontanare. Merito della bravura di Raoul Bova, capace di calarsi alla perfezione nei personaggi che interpreta.

Per la gioia dei suoi fan, l'attore arriverà presto su Canale 5 con un'imperdibile fiction Mediaset e al suo fianco ci sarà la moglie Rocio Munez Morales. Di seguito, tutti i dettagli.

Raoul Bova in Giustizia per tutti, la nuova fiction su Canale 5

Una bellissima notizia per i fan di Raoul Bova, che sta catalizzando l'attenzione nelle nuove puntate di Don Matteo 13 in onda su Rai 1 nella prima serata del giovedì.

L'attore sarà protagonista della nuovissima fiction Mediaset Giustizia per tutti, che andrà in onda su Canale 5. La trama è decisamente avvincente. Raoul Bova interpreta Roberto Beltrami, un fotografo molto stimato che, dal nulla, verrà condannato per l'omicidio della moglie.

Roberto ha fatto un solo errore, ovvero quello di contaminare la scena del crimine, dato che è stato proprio lui a scoprire il corpo senza vita della moglie (Anna Favella).

Una volta in prigione, non si arrende e fa di tutto per dimostrare la sua innocenza.

Giustizia per tutti su Canale 5: trama e attori

Le anticipazioni della nuova fiction con Raoul Bova Giustizia per tutti raccontano che Roberto, dopo aver studiato giurisprudenza in carcere, riesce a dimostrare di non essere il colpevole della morte della moglie.

La trama inizia proprio dal momento in cui Beltrami esce di prigione e deve ricostruire la sua vita.

Al fianco di Raoul Bova ci sarà anche la moglie Rocio Morales, che interpreta l'avvocato di Roberto, da sempre convinta della sua innocenza e che lo aiuterà a riprendere in mano la sua esistenza dopo dieci anni di ingiustizie.

Quando va in onda Giustizia per tutti

Tra le tante novità Mediaset tanto attese dai telespettatori, anche Giustizia per tutti. La nuova fiction Tv inizia mercoledì 18 maggio e va in onda su Canale 5 alle 21:25 circa per tre serate. Raoul Bova metterà in scena un caso di malagiustizia che, oltre a condannarlo a dieci anni di prigione, lo ha costretto a una difficile ripresa dei rapporti personali.

La missione di Roberto, dopo essere riuscito a dimostrare la sua innocenza, sarà quella di aiutare chi non può pagarsi costosi avvocati per difendersi da accuse ingiuste.