La settima stagione de Il Paradiso delle Signore partirà a settembre sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Negli episodi finali della sesta stagione della soap opera, Gloria Moreau (Lara Komar) aveva deciso di fare una scelta coraggiosa ma spiazzante per i suoi famigliari. La capo commessa, difatti, aveva deciso di costituirsi alle autorità in merito all'accusa di praticare aborti risalente a circa un ventennio prima e ciò a causa del ricatto che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) aveva fatto a Stefania Colombo (Grace Ambrose). La cavallerizza del Circolo aveva messo la sorellastra dinanzi a un bivio: salvaguardare la libertà della madre oppure continuare la storia sentimentale con Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

Dal momento in cui Gloria aveva visto la figlia sacrificare il proprio sogno d'amore per lei aveva preferito non permettere che ciò accadesse decidendo, appunto, di non attendere che la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) la denunciasse ma recarsi in polizia in prima persona.

Lo struggente addio tra Ezio e Gloria

Che il legame amoroso tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la moglie Gloria non si sia mai spezzato non è una sorpresa per i telespettatori. Ad avvalorare ancor di più tale tesi, qualora ce ne fosse bisogno, c'è stato l'addio commovente tra i due. Inizialmente, Moreau aveva scritto una lettera per Teresio e, dopo che quest'ultimo l'aveva letta, si era precipitato a darle il suo addio, anche se si spera possa essere solo un arrivederci, mentre la stessa veniva portata via dai carabinieri.

Le evoluzioni dell'ardua decisione di Gloria, ovvero se la stessa finirà in galera o meno, sono ancora ignote ma, qualora la capo commessa finisse dietro le sbarre, è più che probabile che Ezio, come anche Stefania e la zia Ernesta (Pia Engleberth), faranno di tutto per farla tornare libera.

Veronica potrebbe lasciare Ezio qualora deponesse a favore di Gloria

L'accusa mossa a Gloria risale a circa venti anni prima, quando ancora la famiglia Colombo era riunita. Durante una sera, a casa della donna era arrivata una signora incinta e l'allora ostetricia Morelli non ci aveva molto a capire che avrebbe potuto salvare la vita soltanto a una delle due.

Gloria optò per salvare la madre e il marito della stessa, il giorno seguente, l'aveva accusata di praticare aborti, così la moglie di Ezio aveva preferito espatriare in Francia e cambiare identità.

Se la capo commessa dovesse essere imputata in un processo, Teresio testimonierebbe senz'altro a suo favore e Veronica potrebbe interpretare, a ragion veduta, tale gesto del compagno mosso dall'amore profondo nei riguardi della moglie.

A tal proposito, Zanatta senior potrebbe lasciare Ezio se deponesse a favore di Moreau.