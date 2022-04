La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli per le puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 aprile svelano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà furiosa dopo essere venuta a conoscenza che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose) stanno intrattenendo una liaison. A tal proposito, la cavallerizza del Circolo ricatterà la sorellastra intimando a quest'ultima di decidere se proseguire il flirt col nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) oppure salvaguardare la libertà della madre Gloria Moreau (Lara Komar).

La figlia di Ezio (Massimo Poggio), da poco riconciliatasi con la mamma, deciderà di mettere in secondo piano la storia col rampollo di casa Di Sant'Erasmo per far sì che il genitore non finisca in galera. La capo commessa, infine, non potrà sopportare il mal d'amore della figlia e, dopo aver consigliato a Marco come agire al meglio per fidanzarsi con Stefania, deciderà di costituirsi alla polizia in gran segreto.

Il presunto reato commesso da Gloria anni addietro potrebbe essere caduto in prescrizione

La presenza di Lara Komar nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, la quale prenderà il via nel mese di settembre, non trova ancora riscontri ufficiali, probabilmente perché dal futuro del personaggio di Gloria Moreau dipendono diverse storyline della fiction daily nostrana.

La stagione in essere, come anticipato, terminerà con l'ardua decisione da cuor di mamma di costituirsi alle autorità pur di permettere a Stefania di coronare il suo sogno d'amore con Marco. La capo commessa, quindi, nel prossimo capitolo della soap opera potrebbe dover rendere conto alla polizia dell'accusa di praticare aborti mossa dal marito di una sua paziente circa venti anni prima, ma anche dell'espatrio in Francia e del cambio d'identità.

Malgrado il reato si presenterebbe come parecchio grave, ad alleviare l'eventuale condanna ci sarebbe il ventennio trascorso dal presunto illecito commesso. A tal proposito, il giudice potrebbe, tra le altre, optare per far cadere il reato in prescrizione oppure fissare una cospicua cauzione per concedere la scarcerazione alla donna.

Gloria potrebbe pagare la cauzione senza troppi patemi

Durante una riffa natalizia organizzata nel grande magazzino da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) a fine dello scorso anno, Gloria aveva donato in beneficenza una cospicua somma di denaro, decisamente al di sopra delle possibilità monetarie di una semplice capo commessa.

Moreau, quindi, pare possa essere ricca, magari per merito di un'eredità, e quindi potrebbe pagare l'eventuale cauzione fissata dal giudice senza troppi patemi.