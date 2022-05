La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate della fiction di Rai 1. Le riprese degli episodi che verranno trasmessi a settembre sul piccolo schermo inizieranno a breve. Nella giornata di martedì 10 maggio, Pietro Masotti, che interpreta il ruolo di Marcello Barbieri, ha confidato ai suoi fan di non essere in vacanza, perché ricomincerà a lavorare sul set della soap opera.

Il Paradiso delle signore 7, Marcello ci sarà: le parole di Pietro Masotti

Pietro Masotti ha confermato che sarà uno dei protagonisti della settima stagione de Il Paradiso delle signore.

L'attore, che ricopre da qualche anno il ruolo di Marcello Barbieri, ha rassicurato i suoi follower, riguardo la sua presenza nel cast della fiction di Rai 1. Masotti ha pubblicato uno scatto sui social in cui era al mare, ma la fotografia era un ricordo di una vacanza. L'interprete di Marcello, infatti, ha scritto una didascalia, affermando: ''Relax al mare? Se, magari! Anche perché a brevissimo si ricomincia con le riprese''.

Il Paradiso delle signore 7, Pietro Masotti parla del futuro di Marcello

Il personaggio di Marcello Barbieri ha avuto un'evoluzione all'interno de Il Paradiso delle signore: da bravo ragazzo a criminale, per poi tornare ad essere un uomo impegnato a lavoro e desideroso di fare carriera.

Nelle precedenti edizioni della fiction, infatti, l'ex fidanzato di Roberta Pellegrino era finito dietro le sbarre, ma alla fine era riuscito a uscire dal carcere. Nell'ultima puntata della fiction di Rai 1, Marcello aveva stretto un patto con Adelaide, chiedendole di fargli riprendere in mano la sua vita. Cosa accadrà nel futuro di Barbieri?

La contessa aiuterà l'ex compagno di Ludovica ad emergere nella società? A fare chiarezza sulla settima stagione, ci ha pensato Pietro Masotti che, nei giorni scorsi, ha ipotizzato come potrebbe evolvere la storyline del suo personaggio all'interno della soap opera.

Il Paradiso delle signore 7, l'ascesa sociale di Marcello: l'ipotesi di Pietro Masotti

Pietro Masotti ha pubblicato un post sui social, in cui ha provato a immaginare cosa potrebbe succedere nei nuovi episodi. A tal proposito, l'attore di Marcello ha affermato: ''Spero davvero che possa prendere l'ascensore sociale. In quegli anni era possibile forse più di adesso. E poi spero che possa ritrovare l'amore che lo completi, che lo perfezioni''. L'interprete di Barbieri, pertanto, ha ipotizzato un futuro ricco e nell'alta società per il suo personaggio. Ma come potrebbe avvenire questa scalata sociale? Grazie ad Adelaide che, servendosi di lui per una vendetta contro Umberto, lo ripagherà in denaro per i suoi favori? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction Rai.