Jessica e Barù riappaiono di nuovo insieme dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Nella serata del 10 maggio, i due ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, protagonisti di un flirt che ha fatto sognare i fan, si sono rivisti a distanza di quasi due mesi dalla fine di questa sesta edizione del reality show.

I due, fino a questo momento, pur essendosi sentiti non hanno mai avuto la possibilità di rivedersi: tale occasione si è concretizzata in occasione dell'inaugurazione del nuovo locale di Barù.

Dopo il Grande Fratello Vip, Jessica e Barù ricompaiono insieme

Nel dettaglio, in questi mesi post finale del Grande Fratello Vip, Jessica e Barù sono rimasti sempre in contatto l'uno con l'altro.

In diverse interviste rilasciate in tv e sui giornali, i due non hanno mai nascosto di sentirsi anche se fino a questo momento non si erano ancora rivisti dopo quell'esperienza vissuta insieme all'interno della casa di Cinecittà.

In questi mesi, Jessica non ha mai nascosto il suo trasporto nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca che, al contrario, ha sempre ribadito a chiare lettere che tra di loro vi è soltanto un rapporto di amicizia e che non ci sarebbe stata nessuna storia d'amore.

I Jerù di nuovo insieme come ai 'vecchi tempi' (Video)

Eppure, malgrado tutto, i fan dei "Jerù" (così come sono stati soprannominati all'interno della casa del GF Vip) continuano a sperare in un lieto fine per i due ex concorrenti del reality show.

È arrivata la notizia che i fan attendevano da tempo: Jessica e Barà si sono finalmente rivisti e hanno passato del tempo insieme.

La principessina vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo locale milanese di Barù in compagnia della sorella Clarissa.

Grande feeling e complicità tra Jessica e Barù

All'evento hanno preso parte anche altri gieffini che sono passati nella casa più spiata d'Italia, tra cui Davide Silvestri, Giucas Casella e Giulia Salemi.

Jessica e Barù non si sono sottratti agli scatti dei fotografi che stavano prendendo parte all'evento e che hanno avuto modo di ritrarli insieme, felici e visibilmente emozionati per questo incontro avvenuto a distanza di quasi due mesi dalla fine della sesta edizione del GF Vip.

E, tra i Jerù, è subito ricomparso quel feeling speciale che in tanti avevano avuto modo di vedere già all'interno della casa di Cinecittà.

Questo incontro riaccenderà la fiamma della passione tra Jessica e Barù? Torneranno a frequentarsi dopo aver "rotto il ghiaccio" con questo primo incontro post Grande Fratello Vip 6? I fan della coppia sperano vivamente di sì.