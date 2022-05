Le esigenze intime ‘particolari’ di Gianluca hanno sollevato un polverone nel corso della puntata del 10 maggio di Uomini e Donne. Il napoletano ha iniziato a manifestare perplessità sul prosieguo della conoscenza con Sara Zilli per questioni legate alla differenza di età. Maria De Filippi l’ha invitato al centro dello studio con altre due dame, Stefania e Alberta, che sta frequentando insieme alla dama toscana. La discussione si è subito accesa con la commerciante fiorentina che non ha nascosto la delusione per alcuni comportamenti del cavaliere.

Oltre alla questione anagrafica Sara ha spiegato che quando è uscita con lui si è parlato quasi esclusivamente di rapporti intimi, con Gianluca che ha raccontato di avere bisogno di relazionarsi ad una donna con la quale può avere almeno tre rapporti al giorno. Parole che hanno acceso il dibattito in studio con Biagio Di Maro che ha mosso pesanti accuse nei confronti del corteggiatore. “So che non hai una buona reputazione e non vivi da solo” – ha sottolineato il 53enne con il napoletano che ha incassato anche la provocazione della conduttrice: “Usciresti con me? Ho la stessa età di Sara”.

Sara Zilli delusa da Gianluca: 'Mi ha parlato solo delle sue abitudini intime'

Le confidenze intime raccontate da Gianluca a Sara Zilli hanno acceso una rovente discussioni nel corso della puntata del 10 maggio di Uomini e donne.

Dopo le iniziali remore, la dama ha rotto gli indugi e, stuzzicata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha riferito che ogni qualvolta che è uscita con il corteggiatore si è parlato quasi esclusivamente delle sue abitudini a letto. “Mi ha detto di essere particolarmente esigente”. Gli opinionisti hanno chiesto alla commerciante di essere più precisa e quest’ultima ha spiegato che il cavaliere le ha detto di sentirsi appagato solo dopo tre rapporti quotidiani.

“Sono amorevole ma se vengo ricambiata, ma lui vuole conoscere una donna più giovane di venti anni”. Nel frattempo nella discussione è intervenuto Biagio Di Maro che ha affermato che alcune conoscenze comuni gli hanno riferito che Gianluca non è una persona affidabile. “Nella tua zona abitano anche i miei zii e mi hanno raccontato tante cose” – ha affermato il cavaliere che l’ha accusato di non rispettare le donne.

“Inoltre ti piacciono le donne giovani”.

Le accuse di Biagio al napoletano, la stoccata di Maria De Filippi

Nel corso della puntata il cavaliere è stato duramente rimproverato da Maria De Filippi. “Esci a cena con una donna e parli per tutta la sera di rapporti intimi. Corrisponde ad una tua esigenza?” – ha chiesto la conduttrice che ha aggiunto che non è l’età a far cadere il piacere e che comunque nel parterre non c’era nessuna dama disponibile a questi incontri. “Qui sostengono che tu abbia frequentazioni al di fuori del programma”.

Gianluca ha negato mentre le corteggiatrici che erano al centro studio per lui hanno deciso di interrompere la conoscenza. Prima di chiudere la questione la moglie di Maurizio Costanzo ha chiesto provocatoriamente al napoletano se sarebbe uscito con lei: “Ho 60 anni, la stessa età di Sara”. Di fronte alla risposta affermativa del corteggiatore la presentatrice ha aggiunto che forse sono i soldi a fare la differenza.