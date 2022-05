Cresce l'attesa per Il Paradiso delle Signore 7 e nel corso delle nuove puntate della settima stagione potrebbe esserci anche il clamoroso addio di Marco di Sant'Erasmo.

Il nipote della contessa Adelaide, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Stefania Colombo, potrebbe ritrovarsi "costretto" ad abbandonare Milano e a tornare di nuovo nella sua città natale, per riprendere in mano gli affari di famiglia e in quel caso separarsi dalla sua fidanzata.

Marco e Stefania innamorati e felici ne Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, il finale dell'ultima stagione de Il Paradiso delle signore ha visto trionfare l'amore tra Marco e Stefania.

I due, dopo aver superato un bel po' di ostacoli, sono riusciti a far vincere il loro amore, tenendo a bada anche le pressioni di Gemma, che ha cercato in tutti i modi di dividerli.

Marco e Stefania, quindi, potrebbero essere la nuova coppia della settima stagione della soap opera, che ritornerà in onda nuovamente a partire da metà settembre con gli episodi in prima visione assoluta.

Eppure, in queste ultime ore, a destare dei sospetti sulla presenza di Marco nel cast della nuova serie, ci ha pensato l'attore stesso che interpreta il nipote della contessa.

L'attore di Marco glissa sul possibile addio dal cast de Il Paradiso delle signore 7

In una recente intervista, l'attore che interpreta il giovane Marco di Sant'Erasmo non si è pronunciato in merito alla domanda sul suo possibile addio al cast de Il Paradiso delle signore 7.

L'attore ha preferito glissare la domanda senza dare ulteriori spiegazioni e ovviamente il sospetto è che Marco possa uscire di scena dal cast della settima stagione.

Non si esclude, infatti, che a nel corso della serie l'attore, che veste i panni del nipote della contessa, possa trovarsi costretto a lasciare Milano per tornare di nuovo nella sua città natale.

Marco di Sant'Erasmo se ne va e Stefania resta sola ne Il Paradiso 7?

Nella stagione che si è appena conclusa, Marco aveva scelto di trasferirsi per un po' di tempo da sua zia dopo aver avuto dei problemi con suo fratello. Così, per staccare un po' la spina, Marco si era allontanato dall'azienda di famiglia ma, nel capitolo de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che possa dover tornare a casa.

In quel caso cosa ne sarà della sua relazione sentimentale con Stefania Colombo? La giovane Venere potrebbe ritrovarsi da sola e quindi senza il suo amato Marco.

Insomma, i due giovani innamorati potrebbero ritrovarsi fin da subito a dover affrontare nuovi ostacoli, tali da mettere a repentaglio il loro amore che sembrava essere destinato a durare per sempre.