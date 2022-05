Dopo il Gf Vip, si parlava di una presunta frequentazione tra Jessica Selassié (vincitrice dell'ultima edizione del reality Mediaset) e Simone Bonaccorsi. Il modello 27enne è ricordato per aver partecipato a Temptation island in passato, ma anche per la paparazzata con Delia Duran ai tempi in cui quest'ultima era in crisi con Alex Belli. Simone Bonaccorsi si è limitato a rispondere ai fan sui social che nulla accade casualmente, ma una lapidaria Jessica ha tuttavia smentito sui social il flirt con il giovane.

Jessica al centro del gossip

Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip, e la sua vita privata suscitano curiosità a livello di Gossip.

Al momento i suoi fan si aspettano un avvicinamento con Barù, che tuttavia per ora non c'è stato. Se da una parte non è dato sapere quale sarà il destino dei Jerù, dall'altra si parlava ultimamente di un pettegolezzo circa un avvicinamento tra la sorella di Lulù e Simone Bonaccorsi. Il modello, ex volto di Temptation island, è famoso per essere stato fotografato assieme a Delia Duran nel camerino di un negozio. Era il tempo in cui la modella e attrice di origine venezuelana era in crisi col marito Alex Belli, molto vicino a Soleil Sorge in quel momento. Prima di varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip, Delia aveva ben pensato di fare ingelosire Alex mostrandosi assieme a un altro uomo, Bonaccorsi appunto.

L'incontro tra Jessica e Barù

Nonostante i rumor siano divenuti sempre più insistenti, in un primo momento Jessica Selassié non ha voluto proferire parola sulla presunta vicinanza a Simone Bonaccorsi. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, la principessa etiope si è di nuovo incontrata con Barù a Milano in occasione dell'apertura del ristorante del nipote di Costantino della Gherardesca.

Secondo i beninformati Jessica ha alloggiato presso il Collins, lo stesso albergo di Simone Bonaccorsi. Il modello ha approfittato della situazione lasciando sui social una risposta sibillina a chi chiedeva del rapporto tra lui e Jessica: "Nulla succede per caso".

La principessa etiope chiarisce la situazione

Alla fine la risposta misteriosa di Simone Bonaccorsi è stata del tutto smontata da Jessica Selassié, che ha commentato lapidariamente con un "c******" sotto alla discussione da parte dei fan.

Sembra quindi che Simone Bonaccorsi ci stia provando con Jessica, mentre la ragazza preferisce che il suo nome non venga associato a quello dell'ex fidanzato di Chiara Esposito (nota per essere stata un tempo professoressa all'Eredità). Jessica ha confermato che al momento non c'è alcun flirt tra lei e il ragazzo. Al momento non è dato sapere se ciò corrisponde a verità o si tratta solamente di un depistaggio da parte della principessa.