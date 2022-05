Sono passate due settimane da quando si è conclusa la ventunesima edizione di Amici e, secondo le cose che sono successe, non sembra essere il vincitore il preferito del pubblico. In questi giorni, infatti, Alex Wyse ha conquistato fan e critica esibendosi dal vivo sia da solo a Manfredonia che in duetto con Michele Bravi a Roma. Il ragazzo ha anche superato il mezzo milione di follower su Instagram, quasi 30 mila "seguaci" in più rispetto a Luigi Strangis.

Aggiornamenti sugli allievi di Amici

Amici 21 è finito da un paio di settimane, perciò si può fare un primo bilancio di come stanno andando le cose agli allievi che lo scorso 16 maggio hanno partecipato alla finalissima.

Secondo ai numeri, il talento che sta riscuotendo maggior successo fuori dalla scuola è Alex Wyse. In questi giorni, infatti, il ragazzo ha regalato e vissuto moltissime emozioni, quasi tutte legate alla musica.

Sabato scorso, ad esempio, il giovane ha tenuto il suo primo concerto: la piazza di Manfredonia ha accolto il musicista con calore e affetto, oltre che cantare con lui a squarciagola "Sogni al cielo", "Non siamo soli" e "Senza chiedere permesso".

A proposito di quest'ultimo brano, sui social stanno circolando dei video in cui si vede Alex commuoversi nel sentire la gente presente intonarlo a memoria senza l'aiuto di una base.

Al termine di questo primo evento pubblico, il quarto classificato di Amici ha ringraziato i fan con questo messaggio: "Grazie persone.

Ciao Puglia, sei bellissima. Torno presto".

I progetti dopo la conclusione di Amici

Domenica 29 maggio, poi, Alex ha fatto un'altra sorpresa ai fan. Come documentano tanti video che stanno impazzando sui social network, il finalista di Amici è stato ospite della data romana di Michele Bravi.

Quasi al termine del concerto, l'artista ha fatto salire sul palco il ragazzo al quale ha regalato l'inedito "Senza chiedere permesso" e l'hanno cantato insieme in una versione solo pianoforte e voce.

I due si sono abbracciati a fine esibizione e poi Wyse ha usato sempre Twitter per ringraziare sia il collega che le tante persone che gli stanno dimostrando amore da quando è finito il talent-show di Canale 5.

"Sento ancora l'emozione. Grazie per l'affetto e gli ascolti, grazie Roma. Grazie Michele, maestro di emozioni", ha scritto il giovane sul suo profilo poche ore fa.

Il riscontro dopo la sconfitta al televoto di Amici

Che Alex sia l'allievo di Amici 21 attualmente più amato dal pubblico, lo si evince anche dai numeri che fa registrare sui social network. Il giovane musicista, infatti, è stato il primo a tagliare il traguardo del mezzo milione di follower su Instagram, ma anche su Twitter si difende con oltre 46 mila fan.

Il cantante che si è classificato soltanto quarto nel talent-show condotto da Maria De Filippi, dunque, sta ottenendo ottimi risultati ancor prima che venga pubblicato il suo primo disco. L'ep "Non siamo soli", infatti, uscirà il 10 giugno, e soltanto da quel giorno inizieranno gli incontri tra l'artista e i suoi sostenitori in varie città d'Italia: gli instore sono già cominciati per Sissi e dal 3 giugno sarà il turno di Luigi.

A proposito del vincitore della ventunesima edizione di Amici, in queste ore è apparso accanto al collega Alex in un selfie che ha fatto impazzire di gioia i fan di entrambi. Wyse ha postato una foto in treno assieme a Strangis, confermando per l'ennesima volta che i dissapori del passato sono solo un ricordo e ora loro sono tornati più amati di prima.

I due cantanti, inoltre, parteciperanno all'evento che si terrà all'Arena di Verona per ricordare Lucio Dalla: un'altra grande soddisfazione per i due allievi più amati di quest'anno.