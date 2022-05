L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva 2022/2023.

Ormai è ufficiale che la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 avrà una nuova serie, per la gioia dei tantissimi fan e spettatori che, in questa ultima stagione, hanno avuto modo di appassionarsi alle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino.

A svelare un po' di date legate a questo nuovo capitolo della soap, è stata l'attrice Vanessa Gravina, storica interprete della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Vanessa Gravina pronta a tornare sul set de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7 è confermata per la prossima stagione televisiva e, intanto, gli attori si preparano a tornare al più presto sul set per girare i nuovi episodi che saranno poi trasmessi nella stagione 2022/2023.

A confermare la data di inizio riprese è stata proprio Vanessa Gravina, intervenuta con un videomessaggio nel corso della trasmissione pomeridiana di Rai 1, condotta da Serena Bortone.

La storica interprete della contessa Adelaide ha svelato che si ritornerà sul set il prossimo 30 maggio, giorno in cui ripartiranno ufficialmente le riprese di questo capitolo.

Ecco quando riparte l'appuntamento con Il Paradiso 7 in tv

"Lunedì 30 maggio inizieremo le riprese de Il Paradiso delle signore. Do l'appuntamento ai primi di settembre", ha svelato l'attrice di Adelaide nella soap confermando così la messa in onda per le prime settimane di settembre.

Insomma, i fan della soap opera dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di rivedere in onda gli amati protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Per tutta l'estate, infatti, non sono previste neppure le repliche della soap su Rai 1, così come era successo nelle passate stagioni televisive.

Al momento, quindi, la messa in onda de Il Paradiso delle signore risulta sospeso e ripartirà direttamente ai primi di settembre, quando riprenderà la messa in onda della settima stagione con puntate inedite.

Adelaide potrebbe vendicarsi di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle signore 7

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo della soap? Occhi puntati proprio sulle vicende di Adelaide che, dopo aver ricevuto il "colpo basso" da parte di Umberto Guarnieri, che ha scelto di portare avanti la sua relazione con Flora Ravasi, ecco la contessa sarà pronta a vendicarsi.

Non si esclude, infatti, che Adelaide possa fargliela pagare perché si sente tradita da questa situazione e quindi voglia attuare il suo piano di vendetta nei confronti del commendatore Umberto Guarnieri.