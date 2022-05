Tina Cipollari assente in studio a Uomini e donne. La nuova settimana di programmazione del dating show di Maria De Filippi è cominciata con l'assenza della storica e amatissima opinionista del programma, la quale non ha potuto commentare le ultime vicende della coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Un duro colpo per i tantissimi fan social che seguono il programma, molti dei quali hanno polemizzato contro questa assenza in studio di Tina, tanto da ipotizzare che fosse stata programmata per evitare nuovi attacchi alla coppia Platano-Guarnieri.

L'assenza di Tina a Uomini e donne non viene commentata in studio

Nel dettaglio, la puntata di Uomini e donne del 23 maggio è stata caratterizzata dall'assenza in studio di Tina Cipollari.

L'opinionista del programma di Canale 5 non ha preso parte a questa registrazione che è cominciata lunedì pomeriggio 23 maggio e andrà avanti ancora per qualche puntata.

I motivi di tale assenza, però, non sono stati svelati in studio: la padrona di casa Maria De Filippi non ha proferito parola sul perché Tina non fosse presente in studio e anche Gianni Sperti non ha commentato la situazione.

Sta di fatto che, la puntata di Uomini e donne è stata incentrata completamente sulle vicende della coppia composta da Ida e Riccardo.

Ida e Riccardo: l'ennesimo colpo di scena a U&D

I due si sono ritrovati per l'ennesima volta al centro dello studio per un acceso confronto: il cavaliere è scoppiato in lacrime ascoltando un brano che lo riportava indietro ai tempi della sua relazione con Ida e poi, insieme, si sono concessi un ballo.

Ida Platano ha scelto di chiudere anche la sua frequentazione con Marco e di voltare completamente pagina, confermando di fatto un interesse nei confronti del suo ex Riccardo.

Insomma una puntata decisamente ricca di colpi di scena: nel caso in cui Tina fosse stata presente in studio a Uomini e donne, sicuramente avrebbe dato il meglio di se stessa.

L'opinionista, infatti, non è mai stata tenera nei confronti di Ida e Riccardo e su questo nuovo riavvicinamento della coppia, è sempre stata molto dura e polemica.

I fan sbottano per l'assenza di Tina a Uomini e donne

Ecco perché i fan di U&D non hanno affatto gradito la sua assenza in trasmissione in queste puntate "clou" di fine stagione, tanto da sospettare che la sua non-presenza in studio fosse addirittura programmata.

"L'assenza di Tina del tutto programmata per non rovinare questo momento tra Ida e Riccardo. Ma come fanno ancora questi due pagliacci", ha sbottato un fan del programma.

"La puntata principale della stagione e Tina è assente. Non ci voglio credere. La registrazione doveva essere annullata", ha sentenziato un altro spettatore di U&D.