L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 24 e 25 maggio con nuove puntate inedite. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende tormentate della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali si ritroveranno ancora una volta ad affrontare la crisi che li riguarda.

Spazio anche ad una nuova sfilata che avverrà in trasmissione e che avrà come protagonisti proprio i cavalieri del trono over.

Anticipazioni Uomini e donne 24-25 maggio: Ida chiude con Marco

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 24 e 25 maggio 2022 rivelano che si tornerà a parlare di Ida e Riccardo, dopo che nella puntata precedente sono stati protagonisti di un nuovo intenso ballo in studio.

Ida Platano prenderà in mano le redini della situazione e, dopo aver scelto di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere Marco, proverà a mettere alle strette il suo ex Riccardo.

Ormai, infatti, è abbastanza chiaro che tra i due non è ancora finita del tutto, motivo per il quale Ida proverà ad indagare perché a questo punto della situazione, desidera avere delle risposte certe da parte del suo ex fidanzato.

Ecco allora che Ida chiederà esplicitamente a Riccardo di dirle cosa prova nei suoi confronti e quindi vorrà sapere i sentimenti che ad oggi sente.

Ida Platano perde le staffe con l'ex Riccardo

La reazione di Riccardo non sarà delle migliori: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che in un primo momento il cavaliere continuerà a mantenersi sulle sue, scatenando la rabbia di Ida.

Questa volta, infatti, la dama bresciana finirà per perdere le staffe nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, tanto da uscire di scena decisamente furiosa e adirata per come si sta evolvendo la situazione.

E così, Ida manderà a quel paese il suo ex Riccardo, al punto che sarà lui a rincorrerla nel dietro le quinte dello show di Canale 5, per cercare di mettere in chiaro le cose.

Alla fine, una volta rientrati in studio, Ida e Riccardo arriveranno ad un punto di svolta del tutto inaspettato.

Riccardo provoca Ida alla sfilata: anticipazioni Uomini e donne 24-25 maggio

Le anticipazioni di Uomini e donne del 24 e 25 maggio rivelano che la coppia deciderà di uscire di nuovo insieme e quindi di incontrarsi fuori dallo studio di Canale 5, per degli incontri chiarificatori.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, gli spoiler di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova sfilata che avrà come protagonisti i cavalieri del trono over.

Riccardo Guarnieri, anche in questo contesto, non esiterà a lasciarsi andare all'ennesima provocazione nei confronti della sua ex Ida.

La dama sarà chiamata sulla passerella e, dopo averle consegnato delle rose rosse, comincerà a stuzzicarla mettendole la mano nella camicia e facendole toccare i pettorali. Insomma l'ennesima dimostrazione del fatto che tra Ida e Riccardo non sarebbe ancora finita del tutto.