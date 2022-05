Neva Leoni sta per convolare a nozze con il suo fidanzato Claudio Colica. Nella giornata di sabato 28 maggio, l'attrice di Tina de Il Paradiso delle signore è andata in Toscana con le amiche, per festeggiare il suo addio al nubilato. L'interprete della figlia di Agnese Amato è fidanzata da qualche anno con un attore e la coppia convolerà a nozze nei prossimi mesi.

Il Paradiso delle signore, Neva Leoni si sposa: l'attrice di Tina festeggia l'addio al nubilato

Neva Leoni ha ricoperto il ruolo di Tina Amato per alcuni anni. La protagonista de Il Paradiso delle Signore, nel 2020, aveva accettato la proposta di matrimonio che le aveva fatto il suo compagno Claudio e, sabato 28 maggio, l'attrice ha festeggiato con le amiche il suo addio al nubilato.

Per l'occasione, le ragazze sono andate in Toscana e, dopo essersi rilassate alle terme e avere trascorso qualche ora a bordo piscina, hanno cenato insieme in un casale. Neva non ha condiviso molte storie su Instagram con i suoi fan e, probabilmente, l'attrice avrà voluto staccarsi per un po' dai social, dedicandosi alle sue amiche.

Il Paradiso delle signore, l'interprete di Tina si sposa: Neva Leoni e Claudio Colica pronti a dire sì

Neva Leoni e Claudio Colica sono quasi marito e moglie. La coppia è fidanzata da anni e l'attore ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata nell'agosto del 2020. Per l'occasione, il comico aveva organizzato una sorpresa alla sua compagna, invitandola al cinema e, con la complicità dei presenti in sala, le aveva consegnato l'anello e l'attrice di Tina Amato de Il Paradiso delle signore aveva detto sì.

Al momento, non è chiaro quando la coppia convolerà a nozze, ma sembrerebbe mancare poco, dal momento che Neva ha festeggiato l'addio al nubilato con le sue amiche.

Il Paradiso delle signore: il futuro di Tina Amato e Sandro Recalcati

Neva Leoni tornerà ne Il Paradiso delle signore? Lunedì 30 maggio inizieranno le riprese della settima stagione della fiction di Rai 1 e, al momento, non è trapelato nessun indizio riguardo il ritorno di Tina Amato e Sandro Recalcati a Milano.

Nella sesta stagione della soap opera, la sorella di Antonio aveva deciso di lasciare Londra e di trasferirsi nel capoluogo lombardo, dopo avere interrotto la relazione con suo marito. L'impresario, però, aveva raggiunto la moglie in città, tentando di riconquistarla. La coppia era tornata insieme e, successivamente, si era trasferita all'estero.

Durante l'ultima puntata, andata in onda sul piccolo schermo venerdì 29 aprile, i coniugi Recalcati avevano partecipato alle nozze di Salvatore e Anna, tornando quindi in Italia. Cosa accadrà nelle puntate che verranno trasmesse in televisione a settembre, dopo la pausa estiva? Tina e Sandro rientreranno a Milano? Al momento, non è trapelato ancora nessun indizio sul possibile rientro nel cast della fiction di Rai 1 di Neva Leoni e Luca Capuano. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa succederà nella settima stagione della soap.