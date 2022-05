Isabella e Fabio hanno detto sì. La coppia, nata a Uomini e donne pochi mesi fa, si è sposata sabato 28 maggio. Alla festa di nozze di Ricci e Mantovani erano presenti anche altri volti noti del dating show di Maria De Filippi, come Marcello Messina e Samantha Curcio.

Uomini e Donne: Fabio Mantovani e Isabella Ricci si sono sposati

Maria De Filippi ha colpito ancora. Il dating show di Canale 5 è riuscito nuovamente a fare centro e a fare trovare l'amore a una delle dame più amate della trasmissione. Nei mesi scorsi, infatti, Isabella aveva deciso di lasciare il programma con Fabio dopo poche settimane di frequentazione.

La coppia era tornata nello studio di Uomini e Donne, nelle recenti puntate andate in onda sul piccolo schermo, per raccontare come stavano procedendo le cose. In tale occasione Ricci e Mantovani avevano spiegato che si sarebbero sposati a breve e così è stato. Nella giornata di sabato 28 maggio, infatti, i due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 hanno detto sì.

Uomini e Donne: le nozze di Isabella e Fabio

Isabella e Fabio non hanno mai nascosto di essersi trovati bene fin dalla prima uscita. L'ex dama era stata accusata in studio, da alcuni protagonisti del dating show, di avere partecipato al programma soltanto per ottenere visibilità. Il tempo, però, ha smentito le voci sul suo conto e Isabella è riuscita a trovare l'amore della sua vita in televisione, sposando Fabio dopo pochi mesi di fidanzamento.

Il matrimonio è stato celebrato a Pescantina, città dove vive l'ex cavaliere del parterre. Isabella ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social insieme al neo marito, scrivendo come didascalia la data con accanto un cuore.

Uomini e Donne: Marcello e Samantha alle nozze di Isabella e Fabio

Isabella ha mantenuto un rapporto di amicizia con alcuni ex protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi: l'ex cavaliere del parterre Marcello e l'ex tronista Samantha.

Entrambi hanno preso parte ai festeggiamenti per la coppia e si sono recati a Pescantina per stare vicino ai due sposi durante la cerimonia. Al momento sono trapelati pochi indizi sul matrimonio, l'unica cosa certa è che Ricci ha pubblicato alcuni scatti e video sul suo profilo social, in cui ha voluto ringraziare l'ex cavaliere torinese della trasmissione e l'ex tronista per esserle stati accanto anche dopo la sua partecipazione al dating show. Non resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire qualche dettaglio in più sul matrimonio di Fabio Mantovani e Isabella Ricci.