Uomini e donne torna in onda martedì 31 maggio con la nuova attesissima puntata dedicata alla seconda parte della scelta di Luca Salatino.

Il tronista romano, dopo essere stato per diversi mesi al centro dell'attenzione e delle dinamiche della trasmissione di Maria De Filippi, si congederà definitivamente dallo studio Mediaset insieme alla sua scelta finale.

Due le pretendenti che attendono di scoprire il loro "destino": trattasi di Lilli e Soraia, che sono riuscite ad arrivare fino alla fine di questo percorso.

Anticipazioni Uomini e donne del 31 maggio: la seconda parte della scelta di Luca Salatino

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del 31 maggio rivelano che arriverà a compimento la fatidica scelta di Luca Salatino.

Per il tronista romano, infatti, arriverà il momento di svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Durante la prima parte della puntata dedicata alla scelta, sono state trasmesse le ultime esterne di Luca in compagnia di Lilli e Soraia e c'è stato l'ingresso in studio della coppia formata da Matteo e Valeria, pronti a supportare a sostenere il tronista in questo momento così importante.

Ecco chi è la scelta finale di Luca a Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne del 31 maggio, invece, rivelano che si entrerà finalmente nel vivo di questa scelta e Luca dovrà svelare il nome della pretendente che ha fatto breccia nel suo cuore.

Ad avere la meglio sarà Soraia, che verrà indicata dal tronista come la sua scelta finale.

La reazione della ragazza sarà positiva e risponderà con un sonoro "sì" a questa dichiarazione d'amore del tronista.

Grande delusione, invece, per l'altra pretendente Lilli, che si ritroverà a fare i conti con il "no" da parte del tronista, che si ritroverà costretto a rifiutarla.

Lilli se ne va piangendo dopo il 'no': anticipazioni Uomini e donne 31 maggio

Un duro colpo per la giovane Lilli che, in queste ultime settimane di programmazione di Uomini e donne, non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti di Luca Salatino, confermando a più riprese l'interesse che prova nei suoi confronti.

Le anticipazioni rivelano che Lilli uscirà di scena piangendo: la ragazza non riuscirà a trattenere le lacrime dopo il "no" da parte del tronista.

In attesa di vedere la fatidica scelta in tv nella puntata del 31 maggio, in rete circolano già delle voci poco rassicuranti sulla nuova coppia composta da Luca e Soraia.

Si vocifera, infatti, che tra i due ci sia già aria di crisi, dato che in questi ultimi giorni sono apparsi distanti, ognuno per conto suo. In particolar modo sembrerebbe che il tronista non avrebbe fatto i salti di gioia per l'amicizia tra Soraia e Federica Aversano, ex pretendente di Matteo Ranieri a U&D.