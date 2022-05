LDA, figlio di Gigi D'Alessio e uno dei cantanti di Amici più amati di questa edizione, ha avuto un leggero malore durante una delle date instore dopo la trasmissione. Il cantante è davvero molto apprezzato e sta già seguendo un tour per incontrare tutti i suoi fan. Nella giornata di ieri, martedì 17 maggio, aveva un incontro ad Afragola, molto atteso da parte di tutte le persone che continuano a seguirlo. Luca D'Alessio, però, si è sentito poco bene e ha rischiato di non riuscire ad essere presente a questo evento.

LDA e il successo delle date instore

LDA è stato uno dei cantanti di Amici 21 più amato, che ha ottenuto per primo un disco d'oro con il suo singolo e che ha sempre mostrato la sua sensibilità. Dopo la sua bellissima esperienza nella scuola di Maria De Filippi, ha trovato il successo ed è costantemente seguito da tantissimi fan. Il 19enne di Napoli, figlio di Gigi D'Alessio, in termini di stream complessivi su Spotity Italia, sta ottenendo un successo incredibile, riuscendo addirittura a superare i finalisti di Amici 21, anche loro molto amati. LDA è alle prese con il suo primo instore tour promozionale in giro per l'Italia. Sta sponsorizzando il suo primo album, che è uscito lo scorso 13 maggio 2022.

Un instore molto atteso da parte dei fan, che sta confermando il suo successo anche dopo la fine della trasmissione di Maria De Filippi.

Malore per LDA

LDA è pronto per continuare il suo tour in giro per l'Italia, per incontrare i suoi fan e sponsorizzare il suo album. Le date dell'instore partono dal Sud, ma arrivano anche al Nord.

"Catania ti aspetta" ha scritto sui social il suo amico e compagno di avventura, Nunzio Stancampiano, che ha conquistato tutti i fan di Amici 21 con il suo talento ma anche con la sua personalità. Nella giornata di ieri, martedì 17 maggio 2022, LDA ha fatto tappa ad Afragola, a Napoli. Il cantante, inaspettatamente, ha avuto un leggero malore, che rischiava di compromettere l'evento, lasciando delusi tutti i fan che erano accorsi a vederlo e incontrarlo.

A documentare quanto accaduto è stato lo stesso LDA, nelle sue storie Instagram. Fortunatamente si è trattato di un leggero malore, per cui il cantante ora sta bene e si è completamente ripreso.

Le scuse del cantante

LDA, su Instagram, ha spiegato di essere dispiaciuto per non essere riuscito a rispondere a tutti i messaggi ricevuti dai fan agli instore. "Sappiate che vi amo e grazie per i dolci" ha dichiarato LDA, sottolineando che cerca sempre di rispondere a più messaggi possibili, anche se spesso è complicato. Il cantante ha deciso di scusarsi con i suoi fan per il fatto di essersi fatto attendere a causa di un leggero malore improvviso: "Chiedo scusa per quei cinque minuti in più che vi ho fatto attendere", "Non ero lucido, mi girava la testa", ha spiegato il figlio di Gigi D'Alessio, che fortunatamente si è subito ripreso ed è riuscito ad incontrare tutti i suoi fan e a firmare i suoi dischi. Luca D'Alessio ha spiegato di essere pronto per le nuove date, che non salteranno.