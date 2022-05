La prima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler delle repliche della prima stagione dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli, le quali andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, raccontano che in atelier si allestirà una mostra per la famiglia di Andreina Mandelli (Alice Torriani). Il padre di quest'ultima, intanto, vorrebbe allontanare la figlia da Pietro Mori (Giuseppe Zeno) e proverà a dimostrare la colpevolezza dello stesso.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece, sarà sempre più attratto da Teresa Iorio (Giusy Buscemi) e inizierà un serrato corteggiamento nei suoi confronti. Nel frattempo Pietro darà ai pubblicitari la missione di ampliare l'orario di affluenza del grande magazzino lombardo. Vittorio, infine, inviterà Teresa a cena, mentre Andreina sarà visibilmente gelosa della sintonia tra Iorio con Conti e Mori.

Al Paradiso si allestirà una mostra per la famiglia di Andreina

Le trame delle repliche della prima stagione della soap opera dal 16 al 20 maggio rivelano che in atelier saranno in corso i preparativi per allestire una mostra in onore della famiglia di Andreina. Il padre della ragazza, però, avrà come obiettivo tenere più lontano che mai la figlia da Pietro e, nella speranza di riuscirci, proverà a dimostrare la colpevolezza dell'amico di Vittorio.

Conti, invece, prenderà una sbandata per Teresa e, dopo averla coinvolta nei preparativi della mostra, inizierà un serrato corteggiamento nei suoi confronti.

A seguito dell'allestimento della mostra, i dipendenti della boutique si lancerà nei preparativi di una nuova festività, ovvero la festa della mamma.

Iorio, quindi, consiglierà con successo a Vittorio di inserire nell'evento anche la scuola dove insegna il fratello.

Teresa divisa tra Pietro e Vittorio

Le anticipazioni delle repliche della prima stagione dello sceneggiato dal 16 al 20 maggio evidenziano che Teresa non riuscirà a non pensare al bacio che c'è stato tra lei e Vittorio ma, al contempo, sarà convinta che ciò non accadrà più. Iorio, difatti, si riterrà una ragazza a modo e poco compatibile con l'atteggiamento farfallone di Conti.

Pietro, intanto, sarà più che mai intenzionato a far sì che al Paradiso vi sia più affluenza di clienti dopo le cinque del pomeriggio, quindi ordinerà ai pubblicitari di trovare una soluzione in tal senso.

Nonostante Teresa non volesse proseguire a dare corda a Vittorio, i due entreranno ancora più in simbiosi dopo l'aggressione subita dal pubblicitario. A tal proposito, Conti noterà tale feeling con la Venere e, cogliendo la palla al balzo, la inviterà a cena. Teresa sarà presente al primo appuntamento con Vittorio?

Iorio, inoltre, continuerà a pensare che il suo ex fidanzato non è riuscito ad abusare di lei grazie all'intervento tempestivo di Pietro e ciò la farà sentire sempre più combattuta tra Conti e Mori.

Andreina, infine, sarà oltremodo gelosa del fatto che Teresa calamiterà ogni attenzione di Pietro e Vittorio.