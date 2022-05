Luca Daffrè è pronto per sbarcare in Honduras come concorrente dell'Isola dei Famosi. Nelle scorse ore, il futuro concorrente è finito nel mirino del suo ex agente. Andrea Di Carlo ha spiegato, su Instagram, di essere stufo dell'ingratitudine delle persone. Per questo motivo, ha chiesto al futuro naufrago di restituirgli alcuni soldi che gli avrebbe prestato per dei provini.

Lo sfogo dell'ex manager

Per chi non lo sapesse, Luca Daffrè è un ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. Il giovane è stato la non-scelta di Angela Nasti: la tronista, infatti, decise di uscire dal dating show di Maria De Filippi con Alessio Campoli.

Ora, Luca è pronto per una nuova esperienza televisiva. In queste ore, però, il futuro concorrente dell'Isola dei Famosi è stato duramente criticato dal suo ex manager. Nel dettaglio, Andrea Di Carlo ha rivelato, su Instagram, di essere stufo dell'irriconoscenza delle persone: "Ho notato con piacere di avermi fatto perdere tempo, soldi ed energie". Il diretto interessato ha sostenuto che Daffrà avrebbe comunicato alla redazione di non sapere chi fosse Andrea Di Carlo. Sulla base di quanto accaduto, l'ex manager ha affermato: "Sei venuto due volte a spese del sottoscritto a fare i provini".

Secondo il diretto interessato, Luca Daffrè si sarebbe dimenticato di elencare alcune cose alla produzione del reality show: "Doti di scorrettezza, slealtà e mancanza di carattere".

'Ti ho pagato il biglietto per scendere a Roma'

Andrea Di Carlo ha fatto presente che le mail le terrà per utilizzarle contro Luca Daffrè nelle sedi opportune. Inoltre, il diretto interessato ha chiesto al futuro naufrago di restituirgli, tramite la sua "fantamatica agente", i soldi del biglietto pagato per Roma: "Scusami, ma sono stanco della gente morta di fama".

L'ex manager di Daffrè si riferisce ai provini del giovane sostenuti per partecipare al Grande Fratello Vip.

Al momento, il futuro naufrago ha preferito non replicare agli attacchi sul suo conto. Deianira Marzano, su Instagram, ha spiegato che lo sfogo di Andrea Di Carlo sarebbe dettato dal cambio agenzia improvviso di Luca: "È evidente che il ragazzo, dopo aver ottenuto quello che voleva, gli ha voltato faccia".

L'ex volto di Uomini e Donne ha scelto di essere rappresentato dall'agenzia Banegas. Secondo Gabriele Parpiglia, Luca avrà una breve permanenza in Honduras.

I nuovi concorrenti dell'Isola dei Famosi

Dal momento che l'Isola dei Famosi è stata prolungata al 27 giugno, il cast si è arricchito di nuovi concorrenti. Oltre a Luca Daffrè, si aggiungeranno ai "vecchi naufraghi" anche Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Gennaro Auletto. Prima di loro, sono approdate in Honduras Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis: quest'ultima è reduce della vittoria a La Pupa e il Secchione.