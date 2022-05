All’Isola dei Famosi per Roger i problemi sembrano non finire mai. Dopo essere stato lasciato da Estefania, il modello brasiliano è ora al centro del mirino di Marco Cucolo, fedele amico e alleato sull’Isola sin dal primo giorno. Durante la scorsa puntata, però, Roger ha mandato al televoto Marco e, sentendosi tradito, quest’ultimo ha deciso di aver un confronto con Roger.

Scontro tra Marco e Roger

Un nuovo scontro è nato in queste ore all’Isola Dei Famosi, tra Marco Cuculo e Roger Balduino. Tutto è nato a seguito della nomination che il brasiliano e Guendalina Tavassi, hanno fatto nei confronti del compagno di Lory Del Santo.

Questo gesto ha lasciato senza parole il naufrago che ha deciso in queste ore di affrontare Roger e chiedergli spiegazioni. Cuculo ha spiegato al modello brasiliano: “Mi ha dato fastidio il motivo per cui hai votato me e il motivo che hai dato alla nomination di Lory la settimana passata". Lo sfogo di Cucolo è andato avanti e ha spiegato che, quando Roger ha detto di non conoscere la Del Santo, nonostante siano sull'isola da 51 giorni, per lui è stata una mossa sleale ed una motivazione ingiusta e falsa. Il naufrago ha poi spiegato che non sia aspettava questa nomination in quanto loro erano un gruppo e, secondo Marco, Roger doveva nominare una persona dell'altro gruppo, i quali qualche settimana fa hanno mandato al televoto Estefania, eliminandola.

Cucolo ha poi concluso dicendo: "Mi sono sentito tradito da te". Dinanzi a queste accuse, Roger ha prontamente replicato chiarendo la sua posizione nei confronti di tutti i naufraghi, spiegando che nel corso delle settimane ha notato un cambiamento in Marco, che parlava poco e continuava ad allontanarsi. Il naufrago ha spiegato che in base a quello che succede tra una puntata e l’altra, lui trova il motivo di una nomination e che, probabilmente, entrambi giocano ma in modo diverso.

Infine, il modello ha spiegato che la scelta di nominare Marco è stata anche di Guendalina e che, in quel momento, lui si è sentito di fare quella scelta. In merito ai gruppi, ha poi dichiarato che servono solo quando c’è da mangiare, ma durante la settimana ognuno fa quello che vuole e che lui non fa parte di nessun gruppo.

Estefania lascia Roger

Per Roger Balduino, però, i problemi all’Isola dei Famosi non sono finiti qui. Dopo l’eliminazione di Estefania, Roger ha passato alcuni giorni insieme alla sua ex fidanzata Beatriz Marino e, una volta che Laura Maddaloni ha raggiunto la naufraga su Playa Sgamada, le due hanno avuto modo di parlare e di riflettere su alcuni comportamenti del brasiliano. Laura ha raccontato alla modella che il suo fidanzato non si stava comportando molto bene e che è anche andato contro Lory del Santo. A queste rivelazioni, Estefania è andata su tutte le furie, dicendo: “ È andato contro una persona del nostro gruppo votando Lory e questa cosa è sbagliata”. Bernal ha poi spiegato di non essere contenta per alcune frasi del naufrago nei confronti della sua ex fidanzata e che tutto quello raccontato da Laura non è di suo gradimento. Estefania ha concluso poi dicendo: “ Mi ha deluso tantissimo, adesso dico basta. Dopo di questa Roger, ti dico di andare a quel Paese. Nient’altro da dirti”.