Soleil Sorge avrebbe detto no all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Deianira Marzano e Amedeo Venza, la influencer italo-americana all’ultimo momento avrebbe declinato l’inviato di approdare in Honduras come ospite. Il compito della 27enne sarebbe stato quello di movimentare le dinamiche del Reality Show.

L’indiscrezione

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo all’Isola dei Famosi per Soleil Sorge e Vera Gemma: le due sarebbero dovute andare in Honduras come ospiti per qualche giorno. Stando alle indiscrezioni riportate dal duo Deianira Marzano e da Amedeo Venza, la 27enne italo-americana prima avrebbe avrebbe accettato l’invito di Ilary Blasi, ma poi si sarebbe “ritirata” all’ultimo momento.

La blogger campana ha affermato su Instagram: “Soleil ha appena rifiutato di andare all’Isola dei Famosi. Vera Gemma non si sa…”. A fare eco alle parole della collega, ci ha pensato Venza: “Soleil all’ultimo momento avrebbe deciso di non accettare”.

I motivi che avrebbero portato Sorge a dire ‘no’ al reality show

Soleil Sorge ha già partecipato all’Isola dei Famosi, dunque sa benissimo quali siano le dinamiche. Tuttavia questa volta il suo compito sarebbe stato quello di movimentare le dinamiche fra i concorrenti. Secondo Amedeo Venza, la 27enne potrebbe avere declinato l’invito per la presenza di Vera Gemma. Tra la influencer e l’attrice infatti non ci sarebbero buoni rapporti dopo la comune partecipazione all’edizione 2020 di Pechino Express.

In seguito al rifiuto di Sorge, non è chiaro se Vera deciderà o meno di andare in Honduras come ospite per qualche giorno. Lo scorso anno l’attrice aveva già preso parte al reality show condotto da Ilary Blasi come naufraga.

Soleil potrebbe avere evitato la sovraesposizione

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, Barbara D’Urso aveva poi voluto fortemente la 27enne nella giuria de La Pupa e il Secchione al fianco di Federico Fashion Style e di Antonella Elia. Il “no” all’Isola dei Famosi da parte della influencer italo-americana potrebbe essere dettato anche da nuovi progetti di lavoro o per evitare una sovraesposizione mediatica.

A questo punto è lecito attendersi che la stessa Soleil Sorge nei prossimi giorni possa fornire la propria versione dei fatti su tutta questa vicenda.