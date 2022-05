Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful. Le trame delle nuove puntate in programma dal 23 al 27 maggio negli Usa rivelano che Brooke Logan chiederà alla figlia Hope Logan di interferire nella ritrovata vicinanza tra Steffy Forrester e Liam Spencer.

Beautiful: Liam e Steffy passano del tempo insieme

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in programma dal 23 al 27 maggio in prima visione sulla Cbs annunciano vari colpi di scena.

In particolare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) confiderà a Li che è stata Sheila a uccidere Finn.

Una rivelazione che ovviamente devasterà e farà infuriare la donna. Nonostante questo la dottoressa dirà all'ex nuora che sospettava già che Carter stesse nascondendo qualcosa quando l'ha incontrata in ospedale. Motivo per il quale la moglie di Jack aveva scelto di non mostrare alla madre biologica il corpo senza vita di suo figlio.

In seguito, Steffy e Li saranno protagoniste di un momento molto toccante. Le due donne, infatti, ricorderanno i momenti felici trascorsi con Finn, prima di venire ucciso durante la sparatoria all'interno di un vicolo vicino ad Il Giardino. A tal proposito, la giovane Forrester si affiderà all'ex marito mentre continuerà a piangere la prematura scomparsa del dottore.

Inoltre, i due passeranno del tempo in compagnia della loro figlia Kelly. Alla fine, la donna ringrazierà Liam per il suo sostegno.

Brooke vuole che Hope fermi la ritrovata vicinanza tra suo marito e l'ex moglie

Nelle puntate Usa di Beautiful, Brooke susciterà in Hope (Annika Noelle) dei dubbi sul fatto che suo marito stia passando molto tempo insieme all'ex moglie.

Logan senior, infatti, temerà che questa ritrovata vicinanza possa far riemergere vecchi sentimenti mai del tutto sopiti.

La donna, a questo punto, dirà alla figlia che deve stroncare la cosa sul nascere e per questo far sapere a Liam (Scott Clifton) che è necessario in casa.

Grace vuole che Paris si avvicini a Zende

Ma Hope non sarà l'unica a dovere gestire una madre invadente.

Grace, infatti, farà ritorno nelle dinamiche della soap opera per interferire ancora una volta nella vita amorosa della figlia Paris.

Secondo quanto trapelato, la sorella di Zoe si tirerà indietro quando sua mamma cercherà di convincerla ad avvicinarsi a Zende. La giovane Buckingham dirà a Grace che tra lei e lo stilista è finita per sempre in quanto prova dei sentimenti per Carter.