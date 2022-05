Deianira Marzano ha rivelato un'indiscrezione riguardante l'Isola dei Famosi. Secondo quanto si apprende dalla blogger campana, Soleil Sorge e Vera Gemma starebbero per approdare in Honduras. Al momento, non è chiaro quale sia il loro compito, l'unica cosa certa è che non parteciperebbero al Reality Show in qualità di concorrenti.

Il rumor

Il reality show condotto da Ilary Blasi è stato prolungato per via degli ottimi ascolti. Dopo l'arrivo di quattro nuove naufraghe e quattro naufraghi, è arrivata un'altra indiscrezione sull'Isola dei Famosi.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, su Instagram, sarebbero pronte a sbarcare in Honduras due donne molto amate e apprezzate dal pubblico del piccolo schermo: "Prossimamente, Soleil Sorge e Vera Gemma all'Isola dei Famosi, ma non come concorrenti".

Al momento, non è chiaro quale compito possa aver riservato la produzione per entrambe le donne.

Va precisato che la produzione non ha confermato il pettegolezzo di Gossip, quindi si tratta solo di supposizioni.

Soleil e Vera: perché Ilary Blasi potrebbe averle scelte?

Soleil Sorge è sulla cresta dell'onda. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, la influencer italo-americana è stata fortemente voluta da Barbara d'Urso nella giuria de La Pupa e il Secchione. La 27enne ha dimostrato di non avere affatto peli sulla lingua. Tra l'altro, lo scorso anno l'Isola dei Famosi aveva scelto un altro grande protagonista del reality show condotto da Signorini: Tommaso Zorzi. Non è escluso che Soleil possa avere la stessa opportunità da Mediaset.

Per quanto riguarda il presunto approdo di Vera Gemma, va detto che l'attrice lo scorso anno ha preso parte al programma in qualità di naufraga. In studio, Ilary Blasi si è era resa più volte protagonista di alcuni siparietti con Jedà - compagno di Vera.

Qualora la produzione dell'Isola dei Famosi decidesse di portare in Honduras il duo Sorge-Gemma non è chiaro quale ruolo possa aver loro affidato.

Isola dei Famosi: al cast si aggiungono quattro concorrenti

In seguito al prolungamento dell'Isola dei Famosi, sono approdate in Honduras tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. Stando a quanto si apprende, al cast si aggiungeranno altri quattro concorrenti. Stiamo parlando di Luca Daffrè - ex Uomini e Donne e Temptation Island - Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Gennaro Auletto.

Per quanto riguarda l'ex volto del dating show di Maria De Filippi, è già scoppiata una polemica sul web. L'ex manager del futuro naufrago, su Instagram, ha criticato l'atteggiamento irriconoscente di Daffrè: "Stanco della gente morta di fama".