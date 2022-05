La situazione per Florian in Tempesta d'amore si complica, come raccontano le anticipazioni delle puntate in onda su Rete 4 dal 22 al 28 maggio 2022. Il giovane e coraggioso Vogt ha superato la sua claustrofobia entrando nella grotta dove sono rimasti intrappolati Maja e Hannes, traendoli in salvo. Purtroppo, dopo l'eroico gesto, Florian ha iniziato a stare male, accusando dei dolori lancinanti alla mano destra. Secondo agli spoiler, le sue condizioni peggioreranno improvvisamente e in modo del tutto inaspettato. Maja, vedendolo in difficoltà, si avvicinerà a lui suscitando la gelosia di Hannes, che capirà di essere un estraneo nel cuore della sua amata.

Florian sta male: anticipazioni Tempesta d'amore

Maje e Hannes se la sono vista brutta, dopo essere stati imprigionati nella grotta durante la loro escursione. Per fortuna Florian è riuscito a rintracciare il segnale del cellulare di Maja, raggiungendo il luogo dell'incidente e portando entrambi in salvo.

Il fatto che Maja abbia regalato a Vogt un ciondolo con una statuetta di Hubertus, il protettore dei forestali, ha fatto infuriare e ingelosire Hannes, che ha capito quanto la sua ragazza sia ancora legata all'ex, anche se non lo vuole ammettere.

Come svelano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Florian inizierà a stare molto male sentendo dei dolori alla mano destra. Ignaro di quello che lo aspetta, si fa visitare da Michael, che si limita a prescrivergli una pomata antinfiammatoria.

Nel frattempo, per non far partecipare Gerry alla sua festa di compleanno, Max fa in modo che resti in una baita sperduta in montagna.

Robert e Werner fanno una spiazzante scoperta

Nelle puntate di Tempesta d'amore fino al 28 maggio, Werner e Robert vengono a sapere che Gomez ha intenzione di vendere i suoi alberghi a un prezzo irrisorio, ma c'è qualcosa sotto.

A scoprire come stanno le cose è Christoph, che sa già come procedere.

Intanto, Robert si impegna affinché il Fürstenhof rientri tra la lista dei 500 migliori hotel al mondo e ne parla con Saafeld, certo che il punto dolente sia la cucina di Andrè. Lo chef non reagirà molto bene ma farà del suo meglio per offrire un servizio eccellente.

Maja si occupa di Florian, trame settimanali Tempesta d'amore

Nei nuovi episodi, vedremo Erik sostituire Florian nel suo lavoro di guardia forestale, dal momento che non riesce a usare la mano destra. Peccato che Vanessa gli trovi un'occupazione decisamente meno divertente.

Le condizioni di Florian peggiorano improvvisamente e, oltre al dolore alla mano, subentra la paralisi. Preoccupata per il suo stato, Maja si precipita da lui, con l'intenzione di accudirlo fino a quando non si riprenderà. Sarà così che i due si riavvicineranno pericolosamente.