Il cantante Lda, all'anagrafe Luca D’Alessio, sta lavorando al prossimo videoclip della canzone ‘Bandana’ e molti fan del Grande Fratello Vip vorrebbero che Lulù Selassié possa partecipare al video ufficiale. A quanto pare, la pressione dei social avrebbe funzionato e il cantante ha espresso parere positivo a tale richiesta del pubblico.

Le parole di Lda su Lulù Selassié

Nei giorni scorsi è iniziata a circolare una voce secondo la quale il protagonista di Amici Lda (all'anagrafe Luca D’Alessio) e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lucrezia Selassiè, starebbero lavorando insieme a un progetto.

Il Gossip è stato stimolato e spinto dai fans di Lulù, i quali sperano che dopo la fine della storia d'amore Manuel Bortuzzo, la "principessa" possa avere nuove occasioni per "rinascere" sotto vari punti di vista.

Nuovi sviluppi in tal senso ci sono stati durante una recente intervista a Lda in cui l'intervistatore ha chiesto al cantante di commentare le voci sulla possibile partecipazione dell’ex gieffina al video di ‘Bandana’, l’ultimo brano lanciato dall'artista partenopeo prima di uscire da Amici 2022.

Il giovane D'Alessio ha risposto: “Ti dico la verità, non ero a conoscenza di questo gossip fino ad una settimana fa. Questa cosa è iniziata a girare su Twitter ma totalmente a caso. Io e lei neanche ci conosciamo, se vuole fare un video per me non ci sono problemi, però non so da dove sia nata la cosa, perché non ci conosciamo”.

A questo punto, l’intervistatore ha spiegato che questo gossip è stato creato dai fans di Lulù e che la stessa Selassiè avrebbe ammesso di provare interesse. Lda allora ha replicato dicendo: “Allora Lulù, scrivimi se vuoi e ci organizziamo per un futuro video di 'Bandana'. Giuro che non ne sapevo nulla e mi dispiace perché ci hanno messo in mezzo senza neanche conoscerci.

Però se vogliamo fare il video, facciamo il video e non ci sono problemi”.

I numeri su Spotify di Lda

Domenica 15 maggio andrà in onda su Canale 5 la finale del programma di Maria De Filippi, Amici 2022. Nel frattempo, su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming è uscito il nuovo singolo di Luca D'Alessio, che come anticipato si intitola “Bandana”.

Il brano attualmente occupa la posizione numero 58 con 88.970 streaming giornalieri.

Nei mesi scorsi LDA era stato anche il primo allievo di questa edizione di Amici ad aver conquistato il disco d'oro con la canzone “Quello che fa male”.