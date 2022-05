Proseguono le registrazioni di Uomini e donne: le anticipazioni dell'11 maggio rivelano che ci sono stati dei clamorosi risvolti nel rapporto tra Ida e Riccardo.

I due protagonisti del trono over sono stati ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questo appuntamento. Riccardo è scoppiato in lacrime dopo aver ascoltato un brano musicale che gli ricordava la proposta di nozze fatta a Ida e, subito dopo, i due hanno avuto modo di confrontarsi.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne 11 maggio: Riccardo in lacrime per Ida

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne dell'11 maggio 2022, rivelano che durante l'esterna di Veronica e Andrea è andata in onda la canzone "Fai rumore" di Diodato, che ha fatto scoppiare in lacrime Riccardo Guarnieri, al punto da abbandonare lo studio della trasmissione Mediaset.

In seguito al suo rientro Riccardo ha spiegato di aver pianto perché quella canzone l'aveva dedicata a Ida dopo la proposta di matrimonio.

A quel punto, Maria De Filippi ha chiesto ai due protagonisti del trono over se avessero voglia di ballare insieme ed entrambi hanno accettato, cimentandosi in un ballo in cui sono stati stretti l'uno con l'altra.

Ida Platano mette alle strette Riccardo Guarnieri

Le anticipazioni di Uomini e donne di questa nuova registrazione, rivelano che al termine del ballo, Ida confesserà di aver detto a Riccardo che "non è mai troppo tardi", invitandolo così a riprendere in mano le redini del loro rapporto, ma il cavaliere non ha dato risposta.

In seguito, proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, c'è stato un nuovo acceso confronto tra Ida e Riccardo.

La dama bresciana ha chiesto al suo ex fidanzato di darle delle risposte e di essere chiaro con lei, dato che voleva sapere il tipo di sentimenti che prova nei suoi confronti.

Ida sbotta con Riccardo: anticipazioni U&D registrazione 11 maggio

Ancora una volta, però, Riccardo non è stato chiaro. Le anticipazioni di Uomini e donne inerenti a questa nuova registrazione, rivelano che Ida ha perso le staffe ed è uscita dallo studio, sbottando duramente contro il suo ex e mandandolo a quel paese.

Al rientro in studio, Ida ha svelato di aver messo un punto definitivo alla sua storia con Riccardo e quindi di non voler avere nulla a che fare con lui.

Immediata è stata la reazione di Maria De Filippi che ha subito preso la parola per cercare di far ragionare la dama. Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che, dopo aver ragionato, Riccardo ha chiesto a Ida di poter uscire a cena insieme e quindi vedersi fuori dallo studio. Malgrado le titubanze, Ida ha accettato l'invito del suo ex.